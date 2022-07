Alberto Matano ha stravolto completamente il proprio look, il conduttore di Rai 1 è irriconoscibile: la foto apparsa su Instagram lascia sbalorditi!

La stagione televisiva conclusasi lo scorso giugno ha portato immense soddisfazioni al già affermatissimo Alberto Matano. Il giornalista, ormai da qualche anno, dirige in maniera impeccabile il format “La vita in diretta”, tenendo compagnia ai telespettatori della fascia pomeridiana.

Di recente, anche la sua vita privata ha subito una decisiva svolta. Il conduttore, dopo una relazione di molti anni, è infatti convolato a nozze con il compagno Riccardo.

Essendo la bella stagione ormai nel pieno, il conduttore ha pensato bene di effettuare un cambio look che lo aiuti a tollerare maggiormente il caldo estivo. Matano, che condivide tutto con i suoi ammiratori, non poteva esimersi dal postare il risultato sui social. La replica degli utenti del web è stata univoca e insindacabile.

Alberto Matano cambia look. Conciato così non lo riconoscerete: che FOTO!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Dopo aver portato a termine un’edizione televisiva contrassegnata da picchi di share clamorosi, Alberto Matano può finalmente rilassarsi in vista di un’annata ancora più impegnativa di quella appena conclusasi, che lo attende a settembre. Per ora, tuttavia, il giornalista non sembra minimamente pensare al lavoro, preferendo godersi il mare e la bella stagione.

A questo proposito, l’ultimo scatto che Matano ha condiviso mediante Instagram è qualcosa che va ben oltre l’immaginazione. Il conduttore, che con ogni probabilità sta cercando di contrastare il caldo afoso dell’estate, ha deciso di “darci un taglio“ e di cambiare drasticamente look.

I capelli corti, ben lontani dalla chioma riccia a cui i suoi affezionatissimi erano abituati, non hanno affatto deluso le aspettative. A detta dei followers, infatti, questo nuovo taglio si addirebbe particolarmente ai lineamenti del giornalista, che nelle foto sorride esibendo tutto il proprio fascino.

“Sei sempre bellissimo“, “hai fatto bene a tagliarli“, “è il look perfetto“: questi i pareri espressi dagli utenti, che in merito alla bellezza del conduttore non hanno avuto il benché minimo dubbio. Il presentatore, ancora una volta, è riuscito a mettere d’accordo letteralmente tutti.