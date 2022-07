Carrefour, sapevi che puoi averla gratuitamente? La promozione sta facendo gola a milioni di donne: il motivo

Carrefour ha fatto gioire milioni di donne con una promozione clamorosa. Un’agevolazione con cui si ha gratuitamente qualcosa di sbalorditivo.

Gioia e senso di sollievo. Questo quanto provato da molte donne a seguito di una promozione targata Carrefour, nota catena di supermercati e ipermercati di origine francese, nata nel 1959 e destinata a espandersi anno dopo anno.

Nel tempo la sua crescita è stata capillare arrivando anche in Italia, dove è presente su tutto lo stivale con innumerevoli punti vendita.

Secondo gruppo di vendita al dettaglio più grande a livello europeo, per il Bel Paese conta più di mille negozi con una presenza in ben 19 regioni.

Punto di riferimento per la spesa di molti italiani, tante le promozioni che lancia. Una in particolare ha mandato in tilt molte donne, in estasi per un’agevolazione con cui vedono gratuito un qualcosa di stratosferico.

Carrefour: la promozione manda in tilt milioni di donne

Avere la spesa consegnata a casa senza dover pagare nulla. Questo sogno diventa realtà grazie a una promozioni di Carrefour che ha mandato in tilt molte consumatrici.

Si tratta infatti di una promo in aiuto delle future o neomamme che grazie a questo aiuto potranno fare la spesa comodamente da casa, vedendola consegnata gratis.

Unici requisiti sono una spesa di un minimo di 15 euro e un bimbo in attesa o di massimo un anno di età. Per poter usufruire di questo supporto è necessario compilare il form di richiesta presente sul sito ufficiale del noto marchio.

Compilata la richiesta, bisogna poi aspettare una settimana per vedere attivata l’agevolazione nell’area riservata. Durante l’attesa è comunque possibile avere un altro aiuto: se si spende online sul e-commerce del marchio almeno 69 euro (inserendo lo sconto MYBABY) si riceverà, anche in questo caso, la spesa senza avere costi di consegna. Il marchio prevede altre agevolazioni poi per situazioni come i diversamente abili e gli over 60.