Gianni Sperti torna sui social per annunciare la felicità più grande: il suo sogno, dopo tanti anni, si è finalmente avverato

In questi giorni, le attenzioni dei telespettatori più affezionati di “Uomini e Donne” sono concentrate su Gianni Sperti. L’opinionista, che si trova in vacanza in Egitto, ha raccontato solamente qualche giorno fa la propria disavventura con il bagaglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)

Dopo averlo smarrito in aeroporto, l’ex ballerino si è dovuto arrangiare per cinque lunghissimi giorni, al termine dei quali ha deciso di recarsi nuovamente in aeroporto con l’obiettivo di recuperare il bagaglio. Un’impresa che, fortunatamente, si è risolta nel migliore dei modi.

Al netto di queste problematiche, tuttavia, la vacanza in Egitto si starebbe rivelando a dir poco strepitosa per l’opinionista. Proprio ieri, Gianni Sperti ha voluto condividere con i suoi ammiratori una delle gioie più grandi mai sperimentate in tutta la sua vita. Finalmente, dopo tanto tempo, l’ex ballerino è riuscito a realizzare il suo sogno.

Gianni Sperti annuncia la felicità più grande: “oggi si è avverato un sogno”. La FOTO ha commosso tutti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Raimondo Todaro balla scatenato con LEI di fronte a Francesca: la reazione della moglie è incredibile

Come raccontato all’interno di una delle sue ultime Instagram stories, la vacanza in Egitto si starebbe rivelando davvero incredibile agli occhi di Gianni Sperti. L’ex ballerino, a dir poco emozionato, ha raccontato di aver “realizzato il suo più grande sogno“, un sogno sorto in lui fin da bambino: vedere le piramidi egizie.

Il video che ha seguito il lungo messaggio è quanto di più emozionante si possa immaginare. Dallo screenshot che vi abbiamo proposto si vede Sperti appoggiare la mano sulla piramide più maestosa e nota di tutte: la piramide di Cheope.

“Ho toccato con mano la piramide di Cheope“, ha raccontato Sperti, nell’intento di trasferire ai fan il proprio sbigottimento. Nel sito egizio di Giza, finalmente, si è avverato il desiderio più grande dell’opinionista di “Uomini e Donne”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alberto Matano cambia look. Conciato così non lo riconoscerete: che FOTO!

Un’emozione indescrivibile a parole, che neanche il video postato dall’ex ballerino potrà mai riuscire a trasmettere nella sua interezza. Senza ombra di dubbio, al netto della disavventura iniziale, la vacanza in Egitto si sta rivelando in tutto il suo potenziale.