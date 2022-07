Lidl fa felici i clienti: “Ora è disponibile”. Inizia la corsa tra gli scaffali, tutti lo vogliono: è favoloso

Un’affluenza così non si era mai vista. Lidl riesce a stupire ancora una volta tutti i clienti che finalmente possono averlo: ecco di cosa si tratta.

Come sempre Lidl non sbaglia un colpo, ecco che finalmente tutti possono avere l’oggetto tanto desiderato. Piace molto ai piccini ma anche ai grandi. La nota catena alimentare è leader nel settore discount non solo con prodotti sempre freschi e genuini ma anche con oggetti che stuzzicano la fantasia di tutti.

Lidl nasce in Germania diversi anni fa, oggi vanta 13.000 negozi in tutto il mondo ed 8.000 dipendenti sempre disponibili e gentili con i clienti. Il discount è il leader tra i leader e lo dimostra il fatto che ogni giorno sono milioni i clienti a varcare la porta dei numerosi supermercati.

Finalmente è possibile da Lidl, saranno felici i bambini

Nessuno ci sperava più ma ecco che il sogno diventa realtà, Se mischi il giallo al blu, esce il verde. Se al giallo aggiungi il rosso, esce fuori l’arancio. E se al caldo aggiungi il blocco da disegno #UnitedOffice, viene fuori il passatempo estivo più divertente di sempre, fa sapere l’azienda sui social.

E’ disponibile il famoso blocco da disegno Lidl, i bambini non stanno più nella pelle ma anche i genitori che potranno occupare i loro piccolo in un’attività educativa e decisamente rilassante.

Sono risaputi i benefici del disegno e della pittura, grazie ai colori, le forme, i bambini possono apprendere nuove nozioni ed allo stesso tempo rilassare la mente concentrata a creare qualcosa di unico e meraviglioso.

“Mio figlio lo adora!” commenta una cliente, “Noi portiamo il blocco da disegno al mare”, risponde qualche altro. Ecco che Lidl ancora una volta ha fatto centro. Un’idea del genere era proprio quella che ci voleva per tenere u più piccoli occupati a giocare in casa visto che fuori, a causa delle alte temperature, è impossibile uscire.