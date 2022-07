Un noto supermercato ha aperto nuove posizioni, espandendo così la sua presenza in Italia. Numeri eclatanti di assunzioni in corso, si entra a far parte di un’azienda molto solida.

Assunzioni massicce in Italia grazie a un famoso supermercato. Si tratta di una nota catena della grande distribuzione che vanta innumerevoli punti vendita sparsi per il Bel Paese. Molti italiani sono già impiegati tra i suoi scaffali e reparti, ma altri potrebbero entrare a far parte di quest’azienda molto solida, visto che sono aperte nuove posizioni lavorative.

Si creano così opportunità interessanti in un periodo storico in cui non si fa che sentire di problematiche a livello sociale, tra guerra tra Russia e Ucraina nonché il rincari dei prezzi.

A far tirare un sospiro di sollievo a molti italiani la novità, derivante dall’insegna in questione che si espande ulteriormente aumentando il suo personale. Sono davvero innumerevoli le posizioni aperte sia in termici numerici che di varietà, concretizzando così diverse possibilità di impiego.

Noto supermercato, assunzioni in corso: numeri stratosferici

La catena della grande distribuzione che sta assumendo è Lidl, noto colosso tedesco – nato in Germania nel 1932 – destinato a espandersi anno dopo anno sbarcando anche in Italia (nel 1992) dove ha raggiunto un grande successo.

Con negozi sparsi per tutto lo stivale, vede impiegati molti italiani che a seguito delle nuove assunzioni potrebbero moltiplicarsi. Il motivo di questa novità sono i 30 anni del marchio nel Bel Paese: per festeggiare il colosso ha voluto dare nuove chance ai cittadini per poter entrare nel suo team. In ballo ci sono cifre sbalorditive: sul tavolo 6 mila assunzioni da allocale in nuovi 150 punti vendita entro il 2024.

Numeri che sono esplicativi di quanto il colosso si allargherà per l’Italia dove sta crescendo a vista d’occhio: secondo i dati la sua espansione è +6,9%, con fatturati – nel 2021 – di 5,9 miliardi di euro. Con i nuovi negozi questi sono destinati ad aumentare come le figure impegnate nell’azienda. Sono innumerevoli le posizioni ricercate: dagli operatori di filiale, agli assistan store manager, agli store manager, ai capi area e agli addetti alle vendite.