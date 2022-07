Letizia di Spagna, c’è qualcuno che la può oscurare. Occhio a quelle due

Letizia di Spagna è senza dubbio una dei reali europei più amati. Bellezza, fascino e charme ma c’è qualcuno che potrebbe rubarle la scena

Momenti delicati questi per Letizia di Spagna. La regina, come riportano i media iberici, è risultata positiva al Coronavirus e così ha sospeso tutte le attività pubbliche che erano in programma. C’è da accertare se abbia contagiato anche il marito, re Felipe VI che ha già affrontato il Covid lo scorso febbraio.

Letizia al momento avrebbe solo dei “sintomi lievi” e pare che la situazione sia sotto controllo. Proprio nelle ore prime del tampone, Letizia con il marito e le figlie Leonor e Sofia aveva partecipato ad una cerimonia di premiazioni in Catalogna. E proprio in questa occasione è stato evidente come qualcuno potrebbe oscurare la regina. C’è da preoccuparsi? Ecco la verità.

Letizia di Spagna, gli occhi non sono solo per lei

Letizia di Spagna potrebbe essere offuscata da qualcuno? Sì e dal suo stesso sangue. Parliamo proprio delle sue figlie, Leonor e Sofia che proprio in occasione della premiazione, relativa ai Princesa de Girona 2022, sono apparse affianco alla madre e hanno attirato gli occhi di tutti.

Sono molto ma molto simili a lei, in fatto di stile ed eleganza, oltre che di bellezza, tanto che c’è chi le ha definite delle perfette cloni della reale tanto amata. Un gusto raffinato pieno di eleganza e bon ton ha distinto i look delle due giovani, dagli abiti alle acconciature.

Abiti in tinta unita, dalle linee semplici e pulite che insieme alle acconciature chic ma easy hanno accompagnato la regina che ha sfoggiato un mini dress con monospalla in blu navy. Accanto a lei le due giovani che hanno attirato gli occhi incuriositi di paparazzi e di appassionati di famiglie reali.

Come non notare la bellezza, la sobrietà ma anche l’eleganza ed il portamento delle giovani. Leonor ha 16 anni ed è lei l’erede al trono. Ha scelto un abito color celeste pastello composto da gonna svasata ed un top in coordinato incrociato. Sofia, invece, di un anno più piccola, ha scelto i pantaloni con top in abbinamento color crema.

L’ascesa delle due è presto detta. Ormai non sono più delle bambine e siamo sicuri che sentiremo parlare ancora a lungo di loro.