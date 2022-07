Beatrice Borromeo lo ha fatto di nuovo: scoperta così

Beatrice Borromeo non passa mai inosservata, negli eventi pubblici e nel privato. Anche questa volta ha saputo lasciare il segno

Per gli appassionati di Royal Family e di componenti dal sangue blu, lei è la reale più bella e fashion e se il giudizio del pubblico non bastava qualche tempo fa è arrivato anche il responso della rivista britannica Tatler che l’ha definita la reale più elegante d’Europa. Parliamo ovviamente di Beatrice Borromeo, nipote di Marta Marzotto e moglie di Pierre Casiraghi, ultimo figlio della principessa Carolina di Monaco e del compianto pilota motonautico Stefano Casiraghi.

Beatrice in fatto di moda non sbaglia un colpo. In ogni uscita pubblica riesce ad attirare tutti gli occhi su di sé, per la sua bellezza ma anche per il suo essere chic in un modo così fine che non ha eguali.

Merito anche dell’ambiente nel quale è cresciuta che le ha permesso di sviluppare un gusto ed una classe che spiccano in ogni occasione. Non tralascia mai nulla la Borromeo, dagli outfit alle acconciature per un mix di semplicità e classe. Quello che ha fatto è magico e riconferma il suo essere una vera icona.

Beatrice Borromeo lascia il segno: ecco come. La FOTO

Dall’elegante allo sportivo Beatrice Borromeo detta le tendenze in tutto e per tutto. Basta vederla indossare un capo che in un attimo è moda e tutti cercano di imitarla. Ma da apprezzare è anche il suo saper essere camaleontica, passando tra stili e look diversissimi tra loro sapendoli indossare però ad arte.

Se a Parigi nel corso della fashion week estiva, ospite dello show di Dior di cui è ambasciatrice, Beatrice ha incantato tutti con un foulard nei capelli, nel privato ha saputo influenzare chi la segue con una scelta sporty ma di tendenza.

È questo il vero potere della Borromeo, dal foulard di seta intrecciato tra i capelli scelto per fermare l’acconciatura semiraccolta in abbinamento agli occhiali scuri da diva, alla salopette in jeans. È un vero must in questa estate e lei non se l’è fatto scappare.

Ha scelto un modello classico in denim colei che è considerata l’erede di Grace Kelly con una t-shirt bianca di sotto ed un cerchietto molto vistoso e importante tra i capelli. Beatrice sa come lasciare il segno e lo ha fatto anche questa volta.