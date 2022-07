Spesa, dopo l’analisi precisa e puntuale ecco cosa spunta fuori. Ogni tanto arrivano anche delle piacevoli conferme

Parlare di spesa in questi ultimi tempi rappresenta un argomento delicato ma che sta molto a cuore agli italiani. La situazione è difficile, lo sappiamo. I rincari sono stati tanti e impattanti ed i prezzi dei principali beni sono schizzati alle stelle.

Pane e farinacei, frutta e verdura e molti altri beni di prima necessità risentono della difficile situazione internazionale ma anche del caldo e della siccità che sta stravolgendo tutto mettendo in ginocchio l’agricoltura.

Ecco che così i prodotti sono pochi ed i prezzi assurdi e gli italiani cercano di adattarsi facendo una spesa sempre più mirata e consapevole. C’è però una conferma che arriva per tutti gli italiani che non perdono di vista uno dei punti di riferimento che hanno avuto da sempre.

Spesa, ecco cosa mettere sempre nel carrello

In fatto di spesa i biscotti per la colazione non mancano mai nel carrello degli italiani. Da inzuppare nel latte ma anche per fare merenda, sono un vero punto di riferimento. Oggi ce ne sono davvero di tantissime tipologie e gusti, ma quali sono i migliori dal punto di vista nutrizionale?

Ci ha pensato Altroconsumo a dare la risposta con un test specifico realizzato in collaborazione con la start up Edo che ha analizzato ben 124 tipi di biscotti.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lidl, la novità inattesa per tutti: a breve sarà una realtà – FOTO

Per ogni prodotto sono stati presi in considerazione le caratteristiche nutrizionali e gli ingredienti. Vitamine, minerali e fibre sono i componenti principali che ci permettono di dire che un biscotto è composto da nutrienti benefici, da evitare o almeno da tenere in bassissime percentuali sono invece i grassi saturi, gli zuccheri ed il sale.

In base a queste caratteristiche Altroconsumo ha stilato la lista dei migliori biscotti ed in cima spicca proprio la marca che da sempre è la più amata dagli italiani. Si tratta dei biscotti Oro Saiwa senza zuccheri aggiunti con vaniglia, latte e cereali. Sono un po’ più costosi degli altri con circa 20 centesimi in più a porzione ma se ne guadagna di bontà e genuinità.

Al secondo posto si classificano, invece, dei biscotti non a marchio conosciuto ma siglati da uno dei nomi più importanti della GDO italiana: sono i Biscotti Esselunga Bio assortiti, migliori dal punto di vista del rapporto qualità- prezzo.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Bar chiude per mancanza di personale “Non troviamo baristi a 1.300 euro”

A scendere molti altri, nessuno dei grandi brand noti e che tutti invece tendono a compare. In sesta e settima posizione si piazzano i Conad Piacersi biscotti integrali e quelli dell’Eurospin Dolciando biscotti digestive.