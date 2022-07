Il Volo, una delle loro mamme è bellissima: guardate la FOTO

Il Volo, avete mai visto una delle mamme del trio di teneri? È una donna stupenda e la somiglianza con il figlio è impressionante

Il Volo e le loro performance piacciono al pubblico italiano e anche tanto. L’ennesima conferma è arrivata lo scorso 2 luglio, serata nella quale sia la Rai che la Mediaset hanno deciso di puntare sulle repliche ed il trio di tenori con il loro “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone” in onda su Rai 1 ha decisamente sbancato.

23.2% di share hanno portato a casa Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tenendo incollati alla tv, in piena estate, quasi 3 milioni di telespettatori e asfaltando del tutto uno dei programmi più seguiti di sempre, “Tu si que vales” su Canale 5 che si è fermato al 15.9% di share, raccogliendo circa la metà del pubblico Rai, 1.5 milioni di spettatori.

Inarrestabili i tre cantanti che in questa calda estate 2022 sono in giro per l’Italia con il loro tour. Ma conosciamoli più da vicino. Sapete che una delle loro mamme è bellissima? Ve la mostriamo.

Il Volo, ecco una delle mamma: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)

Quando si parla de Il Volo e della loro vita privata si fa spesso riferimento alle dolci metà dei tre giovani cantanti. Al momento sappiamo che sia Gianluca che Ignazio sono felicemente impegnati. L’unico, invece, ad essere single è Piero Barone.

E proprio di lui oggi vogliamo parlare approfondendo un po’ la sua vita privata. Il giovane è originario della Sicilia, nato a Naro, in provincia di Agrigento e ora sempre in giro per il mondo per via del suo lavoro.

In passato si è parlato delle sue note ex, Valentina, figlia dell’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e Veronica Ruggeri, inviata de “Le Iene”. Ma avete mai visto sua mamma? È una donna bellissima ed ogni tanto, nonostante sia molto riservata, si lascia immortalare insieme al figlio in alcuni scatti che possiamo vedere sul profilo Instagram del tenore.

Si chiama Eleonora Ognibene la mamma di Piero ed è una signora molto riservata. Su di lei non si sa quasi nulla se non è che sia una delle fan più sfegatate del figlio. I due si somigliano molto e hanno un legame speciale.