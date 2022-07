Anna Munafò sconvolge i fan con una dichiarazione davvero incredibile, nessuno aveva ben capito ma ora le idee sono molto chiare: “Ad Anna piace farlo”.

Siciliana Doc, Anna Munafò è stato un volto noto del piccolo schermo, ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia e al programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e Donne. Da qualche anno è completamente scomparsa e la sua trasformazione ha lasciato i fan piacevolmente sorpresi.

Dopo aver vinto la fascia Missi Mulina ( secondo posto a Miss Italia), la bella e giovane Anna (aveva 19 anni) decise di trasferirsi a Roma per studiare recitazione e cinema. La notorietà è arrivata su Canale 5, è stata una delle troniste più amate e supportate del periodo per il suo carattere sincero, genuino e semplice. Dopo anni, Anna ha subito un cambiamento notevole, ma cosa succede?

“Peso 92 kg mi piace mangiare”, un trionfo di bellezza e sensualità

E’ molto cambiata rispetto a quando l’abbiamo apprezzata sul trono di Uomini e Donne, Anna Munafò non teme le critiche e sui social è diventata un monito per tutte quelle persone che si sentono felici anche con qualche chiletto di troppo visto che la bellezza è anche esternata dallo star bene con se stessi e gli altri.

Attualmente Anna ha un peso generoso, 92 kg di beatitudine che sfoggia con orgoglio al mondo, “Amo mangiare” dice come un mantra, l’ex miss è in pace con il Mondo ed è questo ciò che conta.

“Ieri sono uscita dopo tanto tempo …e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa “guarda quanto si è ingrassata” li ho sentiti . Si , ho 28 kg in più , che si vedono e che non nascondo , come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero . Siamo belle a prescindere”, scrive Anna sui social.

Naturalmente l’approvazione è tanta, specie da chi sa bene cosa voglia dire vivere in una società che ti etichetta per l’aspetto esteriore.