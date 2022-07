“Sanremo 2023”, dopo Chiara Ferragni arriva LEI: il nome che ha fatto tremare Amadeus

Il conduttore sembra che oltre all’influencer ed imprenditrice voglia al suo fianco anche un’altra donna molto seguita sui social il cui nome è sulla bocca di tutti.

Ci sarà un Amadeus quartet a “Sanremo 2023” nonostante i tanti rifiuti del conduttore che pareva avrebbe declinato l’offerta della direzione centrale della Rai che però ha saputo convincerlo nel modo migliore per fare dietro front e dare il suo consenso finale.

Si sta quindi muovendo a vele spiegate l’organizzazione del Festival della canzone italiana, con le prime convocazioni ufficiali e ufficiose degli ospiti e cantanti che potrebbero affiancare il mattatore sul palco.

È stata confermata al momento solo Chiara Ferragni che sarà la madrina di apertura e chiusura dell’evento, con un cachet davvero enorme fatto trapelare in queste ultime ore. Si parla di oltre 100mila euro, ben oltre i 70mila di Checco Zalone, i 25mila della Ferilli oppure i “miseri” 15mila di Drusilla Foer.

Se quindi l’imprenditrice digitale sarà la co-conduttrice per ben 2 serate su 5, pare che Amadeus ora si stia sbilanciando con gli altri nomi delle signore al suo fianco. Sta giungendo infatti prepotente il nome di una nota influencer ed ex gieffina. Vediamo di chi si tratta.

A “Sanremo 2023” anche lei: le voci si fanno sempre più forti

Sono sempre più forti e impegnate attivamente le donne che affiancano Amadeus sul palco dell’Ariston e quindi dopo Chiara Ferragni chi avrebbe potuto eguagliare tale e tanta popolarità?

Si parla a gran voce di Soleil Sorge impegnata nel recente triangolo amoroso a cui ha preso parte insieme ad Alex Belli e Delia Duran nell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”. Lei però si è fatta conoscere ormai diversi anni fa per la partecipazione come corteggiatrice a “Uomini e Donne” e successivamente anche a “Pechino Express”.

Terminata la saga del GF è stata voluta a svolgere il ruolo di critica ne “La pupa e il secchione” e poco dopo è sbarcata all’Isola dei famosi accanto a Vera Gemma dove ha tirato fuori le unghie e una grinta da vendere. Sui social conta 1,2 milioni di follower che cattura ogni giorno con contenuti estremi, foto pazzesche e istantanee della sua vita privata e lavorativa.

Nulla di confermato al momento su di lei ma viene da chiedersi se quest’anno il “Festival” non stia davvero cambiando prospettiva per un’evoluzione social davvero epocale come mai prima d’ora.