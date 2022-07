“Stai per raggiungere la perfezione” Benedetta Parodi, lo spacco si apre li, è disarmante – FOTO

Benedetta Parodi ha sconvolto i suoi followers pubblicando un’immagine mostruosa: lo spacco si apre proprio lì.

Benedetta Parodi è una conduttrice di livello assoluto: la nativa di Alessandria è principalmente conosciuta per aver guidato programmi di cucina come ‘I menu di Benedetta’ e ‘Bake Off Italia’. In questi anni, la classe 1972 ha scritto anche tantissimi libri di ricette.

La Parodi è seguitissima anche sui social network: il suo account vanta ad esempio 1 milione di followers. La regina delle ricette ama utilizzare Instagram per pubblicizzare preparati e per mostrare passo dopo passo alcune sue ricette. La Parodi usa anche i social per svelare dettagli della sua vita privata e per mettere sul web fotografie da brividi. Anche oggi, la moglie di Fabio Caressa ha scioccato il web con uno scatto devastante.

Benedetta Parodi, lo spacco si apre proprio lì: FOTO disarmante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Benedetta, qualche minuto fa, ha condiviso un nuovo scatto da paura sul suo profilo di Instagram. La conduttrice ha deciso di far impazzire tutti i suoi followers presentandosi con un vestitino cortissimo e con uno spacco che si apre proprio lì. La visione offerta dalla regina delle ricette è stupefacente: difficile restare indifferenti davanti ad un’immagine così.

Il post è già virale e sta facendo il giro del web a velocità imbarazzante. Tutti sono pazzi della conduttrice: come al solito la piemontese sfodera tutto il suo fascino ed esibisce un sorriso incantevole. Le gambe della nativa di Alessandra stupiscono i fans: boom di likes e di commenti per il contenuto odierno. “Stai per raggiungere la perfezione”, ha scritto un utente tra i commenti riassumendo il tutto al meglio.

Benedetta, spesso e volentieri, utilizza Instagram per sponsorizzare anche prodotti. Una cosa è certa: la Parodi si presenta sempre con un sorriso da mozzafiato.