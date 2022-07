Chanel Totti ed il vizietto disgustoso: “Ma si può”. Fan allibiti come mamma Ilary – FOTO

Chanel Totti fa parlare tutti, mamma Ilary compresa, a tavola ha un vizietto disgustoso che non teme di nascondere.

Figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel già alla nascita ha fatto scalpore per il suo nome paragonato a quello di Cocò Chanel. Nata nel 2007 non è figlia unica, ma si tiene compagnia con i suoi fratelli, Cristiano e Isabel. La secondogenita di casa Totti è uguale alla madre e le due hanno un rapporto davvero speciale, spesso postano foto insieme sui social mentre si divertono a vivere una normale quotidianità.

Così come la conduttrice televisiva anche Chanel è attivissima sui social ed ama pubblicare contenuti sempre diversi per accaparrarsi cuori a destra e a manca. Instagram o Tik Tok non importa, ciò che conta è fare follower.

Chanel lo fa a tavola con molta nonchalance, ma mamma Ilary non è d’accordo

Per quanto mamma Ilary ami sua figlia, questa volta non riesce proprio ad accettare il suo comportamento, soprattutto a tavola. Da una storia Ig postata dalla conduttrice, Chanel fa qualcosa di sconvolgente che ha fatto discute non poco anche i fan.

Mamma Ilary e papà Totti sono due genitori esemplari, sempre disponibili e pronti ad aiutare i loro cuccioli soprattutto nei momenti di difficoltà, in una recente intervista dell’ex letterina si è appreso come i ragazzi di casa Totti siano molto fortunati (forse troppo) e probabilmente questo li rende meno curiosi nei confronti della vita e quindi meno affamati di indipendenza e realizzazione.

Un commento decisamente fuori dal coro visto che spesso e volentieri i genitori, specie le mamme, tendono ad elevare i figli come unici e perfetti. Ma d’altronde abbiamo imparato a conoscere Ilary, non ha peli sulla lingua in tv come a casa.

Quello che fa Chanel a tavola la lascia senza parole e commenta il gesto con un: “Ma si può”. La ragazza è a cena con la famiglia e quello che fa è allucinante.

Beatamente si pettina i capelli con una spazzola, un gesto non molto igienico che potrebbe dar fastidio ai commensali non solo al tavolo ma anche nei paraggi.