La giovane coppia italiana era in vacanza sulle rive del Mar Rosso con un figlio piccolo e uno in arrivo, poi ha avuto inizio l’incubo.

Antonio Mirabile, 46 anni, la moglie Rosalia Manosperti, al quarto mese di gravidanza, e il figlio Andrea Mirabile, 6 anni, il 26 giugno sono partiti dalla Sicilia per la desiderata vacanza verso Sharm el-Sheik, nel resort “Sultan Gardens“.

A partire dallo scorso venerdì il piccolo Andrea ha mostrato i primi sintomi di un forte malessere: dissenteria e vomito. Successivamente sono iniziati gli intensi dolori e nausea anche per i genitori.

Su indicazione del resort la famiglia palermitana si è diretta dalla guardia medica, la quale diagnosticando un’intossicazione alimentare ha somministrato al padre e al figlio una flebo di soluzione fisiologica per la disidratazione e prescrizione farmaceutiche contro l’intossicazione.

“Viviamo in un incubo”: la disperazione della famiglia siciliana e l’intervento della Farnesina

Tuttavia dopo il soccorso della guardia medica e la presunta diagnosi di avvelenamento alimentare, il piccolo Andrea e il padre non migliorano, anzi, la situazione si aggrava pericolosamente. La madre di famiglia Rosalia in preda alla disperazione decide di far chiamare con urgenza dalla struttura alberghiera un’ambulanza.

L’arrivo in Ospedale di Sharm el-Sheik vede il repentino decesso del piccolo Andrea. Il bimbo di solo sei anni è morto in poche ore nonostante i molti tentativi di rianimazione. Sul piccolo è già stata disposta un’autopsia d’urgenza da parte della Procura egiziana per determinarne le effettive cause del decesso.

Il padre della famiglia palermitana è giunto nella struttura ospedaliera privo di sensi, con gravi difficoltà respiratorie, cardiache e renali. Ora si trova in rianimazione. La moglie Rosalia è ricoverata insieme al marito e fa appello all’Ambasciata italiana in Egitto per ricevere assistenza.

A causa delle gravi e precarie condizioni di Antonio Mirabile, la coppia non può lasciare la struttura egiziana e ritornare in Italia con un volo di linea normale. Cresce la disperazione della famiglia di Antonio e Rosalia che non può ancora piangere il piccolo corpo privo di vita di Andrea.

La Farnesina ha raccolto immediatamente la richiesta d’aiuto della famiglia palermitana e sta sollecitando per un intervento immediato. Continuano inoltre le indagini sulle cause del decesso del piccolo Andrea; si esclude dopo una duplice analisi tossicologica la diagnosi di avvelenamento.

La ricongiunzione della famiglia palermitana è una questione prioritaria; le parole del deputato palermitano dei 5 Stelle Adriano Varrica.