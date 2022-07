Chi non opera non sbaglia verrebbe da dire ed in questo caso è sotto accusa la conduttrice Milly Carlucci, il web non perdona e reagisce così.

Ginnasta, attrice e presentatrice, Milly Carlucci è un’icona dei palinsesti televisivi italiani, soprattutto quelli Rai. Dopo aver concluso con successo la trasmissione Il cantante mascherato, ecco che torna ad organizzare Ballando con le Stelle, la sua punta di diamante. Il programma va in onda da diversi anni ormai, il format è vincente e tiene compagnia il sabato sera (nel periodo autunnale) milioni di telespettatori.

Come sappiamo è Milly che sceglie il cast anno dopo anno, il programma mette in gara delle stelle del mondo dello spettacolo che con professionisti ballerini, imparano a muovere i primi passi in pista per poi aggiudicarsi la finale. La conduttrice è apprezzata da numerose persone ma in queste ore qualcosa è andato storto.

Ballando con le Stelle, i vip non piacciono al web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Non tutte le ciambelle riescono col buco, questo si sa ed ecco che anche a Milly qualche ciambella è uscita male. Da poche ore circola un leggero malcontento sul web dopo che alcuni nomi stellati per lo show ballerino sono stati resi noti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Romina Power, 70 anni e fisico cambiato: la foto in costume lascia senza parole

Naturalmente questi sono nomi ufficiosi e non ufficiali, ma nel programma (stando ai primi rumors) dovremmo trovare, Gregorio Paltrinieri o Matteo Berrettini per lo sport, Iva Zanicchi per la musica, Katia Ricciarelli che avrebbe detto di no perchè non ha più l’età per una competizione simile. In virtù di questo primo spoiler qualcuno ha scritto “Hanno svaligiato un museo delle cere?”, commentando la notizia su Twitter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Non so dove guardare”, Ornella Muti zittisce i fan. La FOTO è esclusiva, MAI vista così sensuale

Altri nomi invece hanno riscosso più successo, dovrebbero far parte del programma Gabriel Garko, Marta Flavi, Nancy Brilli, ma anche in questo caso, nulla è certo. Sicuramente anche quest’anno ne vedremo delle belle, d’altronde ogni edizione è speciale, Milly una ne pensa e cento ne fa.