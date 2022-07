Il Volo, così non li avete mai visti: la FOTO che ha sconvolto tutti

Il Volo, c’è lo scatto che forse nessuno ricorda. Basta guardare Gianluca, Ignazio e Piero per rimanere senza parole. Ma sono davvero loro?

I tre tenori de Il Volo oggi sono tra gli artisti italiani più amati all’estero. Nonostante la loro giovanissima età (hanno tutti meno di 30 anni) hanno già una carriera di nota, potendo vantare di essersi esibiti sui palchi più prestigiosi al mondo. Ed è anche per questo che i migliori stilisti fanno a fare per poter confezionare degli abiti su misura per loro.

L’incontro tra Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble è stato casuale ma molto fortunato. Si sono incontrati nel 2009 nel programma di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone” e per via dell’intuizione di Roberto Cenci si sono uniti in trio nonostante fossero arrivati come solisti.

Da lì in poi la loro storia la conosciamo tutti, segnata da un successo dietro l’altro e da un amore da parte del pubblico che non si è mai spento. C’è però una foto de Il Volo che nessuno forse ricorda o ha mai visto. Basta guardarla per rimanere senza parole.

Il Volo e la FOTO rivelazione: ecco tutta la verità

I cantanti de Il Volo oltre ad essere molto bravi dal punto di vista professionale, sono amatissimi per la loro bellezza. Tre volti e tre fisicità diverse, dei veri divi, che ricevono continuamente i complimenti più diversi dall’immenso mondo dei loro fan.

Ma vi ricordate come erano nel 2009 quando hanno iniziato? Sono quasi irriconoscibili! Basta guardare qualche vecchia foto per rendersene conto. All’epoca Gianluca, Ignazio e Piero erano solo degli adolescenti, dall’aspetto semplice e puro dei giovani della loro età. Né un filo di barba in volto ed un modo di vestire tipico dell’epoca, dai jeans ai maglioni colorati.

Oggi di tutto questo non resta più nulla. I tre sono completamente cambiati. Da un lato la naturale crescita e dall’altro dei look che sono molto curati e stabiliti a modo, descrivono l’evoluzione de Il Volo. Quello che è decisamente cambiato più degli altri è Ignazio che ha perso peso, oltre 30 chili e ha cambiato taglio dei capelli.

Anche Piero non è da meno: addio al suo iconico paio di occhiali rossi, sì ad una montatura scura e più sobria e ad un po’ di barba incolta. Gianluca tra i tre è quello che forse è cambiato meno: resta evidente il suo sguardo profondo e da latin lover ma con l’aspetto più deciso e maturo da uomo che è oggi.