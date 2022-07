Gemma Galgani colta da un malore improvviso. Il video apparso su TikTok ha fatto il giro del web in pochi minuti!

“Uomini e Donne”, da oltre dieci anni, non può proprio far a meno della sua punta di diamante: la dama del trono Over Gemma Galgani. Originaria di Torino, l’ultra 70enne movimenta le registrazioni del dating show con il suo temperamento allegro e sbarazzino.

Celebri le sue liti con Tina Cipollari, la bionda opinionista che, trovandosi a commentare le frequentazioni della dama, non gliene lascia passare davvero una. La Cipollari, tuttavia, non è l’unica nemica che la Galgani si è fatta in tutti questi anni di televisione.

Fino a qualche tempo fa, tra i protagonisti di “Uomini e Donne” vi era anche la chiacchieratissima Barbara De Santi, con la quale Gemma è arrivata più volte allo scontro. Proprio durante una delle loro litigate più celebri, a Gemma successe qualcosa di davvero inaspettato. Vi ricordate quello che accadde successivamente allo scontro? Dimenticarlo è letteralmente impossibile.

Gemma Galgani colta da un malore. Il VIDEO ha fatto il giro del web: “chiamate i soccorsi”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alberto Matano cambia look. Conciato così non lo riconoscerete: che FOTO!

Durante uno degli alterchi più furiosi tra Barbara De Santi e Gemma Galgani, quest’ultima era a tal punto irritata dall’atteggiamento della rivale da finire per farle letteralmente il verso. La torinese, che si stava divertendo ad imitare la dama di fronte all’intero pubblico di “Uomini e Donne”, non riuscì a schivare il suo veleno: “ma cosa hai bevuto oggi?“.

Di fronte alla frecciatina ironica di Barbara, Gemma non si fece affatto trovare impreparata. “Non ho bevuto né mangiato niente, chiamate pure il dottore” aveva replicato la Galgani, che non si sarebbe mai aspettata quello che, di lì a pochi istanti, sarebbe avvenuto in studio.

Tina Cipollari, che sembrava non attendere altro, prese alla lettera la frase di Gemma e si precipitò a chiamare il medico che si trovava dietro le quinte. In imbarazzo e “obbligata” dall’opinionista, la Galgani dovette acconsentire a farsi misurare la pressione sotto gli sguardi divertiti dei presenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Simona Ventura, a 57 anni il fisico è qualcosa di impressionante: “che stacco di coscia”. La FOTO da record

Il “malore” della torinese, lungi dall’aver danneggiato la sua salute, fornì invece alla Cipollari un ulteriore pretesto per farsi beffe di lei. Da quel momento in avanti, infatti, Tina ha iniziato ad invocare l’aiuto del “dottore” per qualunque sospetta reazione della dama, noncurante delle proteste di Maria.