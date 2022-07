Michelle Hunziker ancora legata a Tomaso Trussardi? La confessione della nota conduttrice non lascia spazio a dubbi: c’è qualcosa di grande tra loro

La notizia della rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi aveva raggiunto i fan della coppia come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Dopo quasi otto anni di matrimonio e oltre dieci d’amore, i due ex hanno scelto di scrivere la parola fine ad un rapporto che non aveva mancato di far sognare gli ammiratori della svizzera.

Un amore che è andato scemando nel tempo e che rappresenta il secondo fallimento sentimentale per la presentatrice. Michelle, che non ha mai nascosto di aver percepito la separazione da Tommaso come l’ennesima disfatta, si era raccontata senza freni ai microfoni di Silvia Toffanin solamente alcuni mesi fa.

In quell’occasione, tuttavia, era emersa un’ulteriore, importantissima questione che la Hunziker non aveva mancato di sottolineare. Lei e Trussardi, a detta di Michelle, sarebbero rimasti per sempre l’uno al fianco dell’altra e avrebbero “risolto tutto“. Cosa intendeva dire la conduttrice?

Michelle Hunziker ancora legata a Tomaso Trussardi, la confessione: “ogni cosa si può risolvere”

Ospite di “Verissimo”, Michelle Hunziker aveva confidato senza peli sulla lingua il dramma della separazione da Tomaso Trussardi. Dopo quasi otto anni di matrimonio e due splendide figlie, la coppia aveva annunciato l’addio durante lo scorso febbraio, lasciando di stucco migliaia di followers.

A Silvia Toffanin, tuttavia, la conduttrice aveva confessato anche qualcosa di molto più intimo, inerente al rapporto con l’ex marito. A detta della Hunziker, lei e Tomaso sarebbero rimasti per sempre legati, e per un motivo più che valido: le figlie Sole e Celeste.

“Loro sono la nostra vita” aveva raccontato la presentatrice alla collega, con gli occhi che lasciavano trasparire la commozione. “Quando hai figli ti rendo conto che ogni altra cosa è risolvibile” – aveva poi aggiunto la svizzera – “l’importante è che loro stiano bene“.

La Hunziker e Trussardi, dunque, starebbero mantenendo un legame più che speciale proprio per via del vincolo che, per tutta la vita, non mancherà di tenerli uniti. Una scelta che, senza ombra di dubbio, starà ricadendo positivamente sulla crescita delle bambine.