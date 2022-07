Anche l’ultima foto di Miriana Trevisan ha lasciato migliaia di followers a corto di parole: in costume, la showgirl è un vero “spettacolo”

Al “GF Vip”, Miriana Trevisan ha dimostrato di possedere un carattere ed una tenacia tutt’altro che semplici da tenere a bada. Lo sa bene la sua ex compagna d’avventura Soleil Stasi, con la quale l’ex moglie di Pago è arrivata più volte allo scontro: le due, come abbondantemente ribadito ad ogni occasione disponibile, non si sopportavano proprio.

Ora che l’avventura all’interno della casa è ufficialmente finita da mesi, per la Trevisan sarebbe arrivato il momento di voltare pagina. Che la showgirl stia già considerando nuovi progetti che la vedranno protagonista? Un’ipotesi non da escludere, e che sicuramente renderebbe immensamente felici i suoi fan.

Ora come ora, essendo l’estate ormai entrata nel pieno, Miriana si dedica interamente al suo pubblico social, che non manca di incantare con scatti a dir poco peccaminosi. Avete già avuto modo di ammirare l’ultima compilation condivisa dalla Trevisan? È qualcosa di sublime e mozzafiato.

Miriana Trevisan in costume è uno “spettacolo”. A 50 anni il suo fisico fa strage di cuori: che FOTO!

