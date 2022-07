Emma Marrone finalmente si sbilancia e rivela la verità: la risposta alla domanda su Stefano De Martino è arrivata senza troppi giri di parole

Stefano De Martino e Belen Rodriguez appaiono di nuovo uniti e innamorati come un tempo. Dopo un lungo periodo di lontananza per la coppia – durante il quale l’argentina ha avuto una figlia dall’ex compagno Antonino Spinalbese -, tra la showgirl e l’ex marito è tornato a regnare il sereno.

In pochi ci avrebbero scommesso, eppure l’amore tra Stefano e Belen sembra essere più forte di qualunque ostacolo. Un sentimento che ha portato non solo alla nascita del figlio Santiago, ma persino ad uno scandalo pubblico che, all’epoca, coinvolse anche l’ex fidanzata di De Martino: Emma Marrone.

Quest’ultima, dopo l’archiviazione della storia con Stefano, ha parlato raramente del dolore arrecatole da quest’ultimo. Una delle rare occasioni in cui la cantante si era lasciata andare a delle confessioni clamorose era stata durante la registrazione del programma “L’Intervista”. Ospite di Maurizio Costanzo, la salentina si era sbottonata parecchio ed aveva rivelato qualcosa di clamoroso!

“Stefano ti ha delusa come uomo?”: la risposta di Emma mette tutti a tacere – VIDEO

Ospite di una puntata de “L’Intervista”, il format guidato da Maurizio Costanzo, Emma Marrone era stata “costretta” ad esprimersi in merito all’affaire De Martino. Un argomento che la cantante non avrebbe mai voluto tirar fuori, ma che il conduttore, con la sua sagacia, le aveva posto di fronte senza troppi giri di parole.

“Stefano De Martino è una delusione come uomo e come persona?“: questo il quesito bomba che Costanzo aveva posto alla pupilla di Maria De Filippi. La salentina, che in principio aveva sorriso imbarazzata, si era poi aperta al suo interlocutore con grande franchezza.

“Io non rispondo” aveva replicato Emma, con toni più che tassativi. Al netto dell’insistenza di Costanzo, la salentina non cedette di un millimetro sull’argomento, ben decisa a non cadere nel tranello del giornalista.

“Le mie cose private, nel bene e nel male, le ho sempre tenute per me” aveva chiosato la Marrone, che a proposito del suo ex ha sempre cercato di mantenere il “silenzio stampa”. D’altronde, avendo entrambi voltato pagina ormai da parecchio, nessun tipo di astio sembrerebbe sussistere tra i due ex.