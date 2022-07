Mercedesz Henger ha lasciato nuovamente il segno sui social network con un’immagine assurda: la showgirl indossa un micro top illegale ed una gonna cortissima!

Mercedesz è una delle showgirl più popolari del nostro paese: la ragazza è la figlia del compianto Riccardo Scicchi e dell’ex attrice Eva Henger. In questi anni la classe 1991 ha conquistato sempre più spazio sia in televisione che sui social network. Le sue fotografie, ad esempio, diventano subito virali: difficile non ammirare la sua bellezza e il suo fisico da cardiopalma.

In questi mesi Memi è stata protagonista indiscussa dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: anche senza raggiungere la vittoria finale, la 30enne ha ben figurato. La figlia di Eva ha anche trovato un nuovo amore nel reality: la showgirl si è legata sentimentalmente a Edoardo Tavassi. Mercedesz, in ogni modo, è sempre attivissima su Instagram: anche oggi, ad esempio, ha postato un’immagine stupefacente.

Mercedesz Henger, gonna quasi invisibile: stacco di coscia impressionante

Mercedesz ha nuovamente alzato la temperatura su Instagram con un’immagine da paura. In realtà il post odierno contiene più di una fotografia, ma già la prima basta e avanza per sentirsi male. La ragazza sfodera un look decisamente estivo, con micro top e gonna troppo corta.

Il suo ventre è completamente scoperto, così come le sue magnifiche gambe. La cosa che salta di più agli occhi è il suo imperioso stacco di coscia: difficile trovarne al mondo uno migliore del suo. Durante la permanenza sull’isola, il corpo di Memi ha avuto un particolare cambiamento ma le sue forme sono sempre incredibili.

Mercedesz, in questo particolare periodo dell’anno, è scoppiettante su Instagram: qualche giorno fa la bella figlia di Eva si presentò con una scollatura da urlo.