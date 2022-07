Albano e Romina, dopo tanti anni è finalmente arrivata la verità sul divorzio: Loredana Lecciso ha spifferato tutto

Albano e Romina: bastano questi due nomi ad evocare una moltitudine di immagini e ricordi nei cuori dei fan. Il cantante di Cellino e la statunitense si conobbero nel 1967 sul set de “Nel sole“, trasposizione cinematografica dell’omonima canzone interpretata dal cantautore.

Nonostante le famiglie non vedessero di buon occhio questa unione, Carrisi e la Power si sposarono nel 1970. Un matrimonio durato ben 29 anni, da cui sono nati quattro figli: Ylenia (1970-1993), Yari (1973), Cristel (1985) e Romina Jr (1987).

Un legame che appariva inossidabile, ma che, nel 1999, giunse al termine in maniera improvvisa e traumatica. Moltissimi italiani, tutt’oggi, continuano a credere che Romina e Albano fossero anime gemelle, e che il loro amore, a dispetto della lontananza, non si è mai spento del tutto.

Ma cosa portò i due celebri artisti alla rottura definitiva? A spifferare tutto sarebbe stata proprio Loredana Lecciso, la donna che ha preso il posto della Power nel cuore di Albano. Le sue parole a riguardo tolgono letteralmente il fiato.

Albano e Romina, finalmente arriva la verità sul divorzio: Loredana Lecciso ha spifferato tutto

View this post on Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Lo hai fatto!!” Victoria De Angelis, il reggiseno in pizzo rosso non copre quasi nulla: LIBIDINE pura – FOTO

Rassegnarsi alla fine del matrimonio tra Romina e Albano, agli occhi di molti, appare tuttora impossibile. Eppure, ventitré anni fa, qualcosa si ruppe clamorosamente tra l’artista originario di Cellino e la statunitense. Ma quale fu il vero motivo che condusse Carrisi e la Power alla separazione?

In realtà, nonostante siano passati moltissimi anni, i diretti interessati non si sono mai espressi in merito alla causa del loro divorzio. Quel che i giornali e i mass media hanno ipotizzato, fin dal primo momento, è che la scomparsa della primogenita Ylenia abbia creato una spaccatura profonda nella coppia. Di fronte ad un simile evento, per Albano e Romina, fu impossibile reagire rimanendo uniti.

Loredana Lecciso, che ha preso il posto di Romina nel cuore di Albano, sembrerebbe pensarla diversamente. A detta della showgirl, infatti, la statunitense avrebbe commesso un grave errore durante il suo matrimonio con Albano: un errore che non le avrebbe permesso di tenere vivo il loro rapporto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Paolo Rossi, lo straziante ricordo della moglie a Estate in diretta: “ecco cosa ha lasciato ai suoi figli”

In una vecchia intervista, la Lecciso aveva infatti rivelato che l’unico escamotage per rimanere al fianco di Carrisi consisteva proprio nel “non portarlo all’altare“. Una frecciatina bella e buona, quella di Loredana, che dopo vent’anni è ancora al fianco del cantante di Cellino.