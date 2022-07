Estate in diretta, Federica Cappelletti ricorda il grande campione italiano Paolo Rossi: “vi svelo il grande insegnamento che ha lasciato ai suoi figli”

Esattamente un anno fa, l’Italia intera giova assieme alla Nazionale di Roberto Mancini per la vittoria degli Europei 2020. La competizione calcistica, arrivata con un anno esatto di ritardo, vedeva l’Italia in una posizione nettamente svantaggiata rispetto alle restanti squadre europee. Eppure, girone dopo girone, match dopo match, gli azzurri seppero conquistarsi la vittoria finale, disputata a Wembley contro l’Inghilterra.

Durante la puntata di “Estate in diretta” in onda quest’oggi, gli opinionisti si sono soffermati a descrivere e a ricordare questo importantissimo traguardo, che negli ultimi mesi è stato parzialmente oscurato dall’esclusione dell’Italia dai Mondiali di Calcio 2022.

L’11 luglio, tuttavia, fu anche la data in cui venne disputata un’altra, importantissima finale per la Nazionale italiana. Era il 1982, e al Santiago Bernabéu gli azzurri affrontavano la Germania Ovest sotto la guida del tecnico Enzo Bearzot. L’Italia, che ne uscì trionfante, batté la Nazionale tedesca per 3-1.

Tra i fautori di quella celebre e inaspettata vittoria, gli ospiti di Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno ricordato soprattutto Paolo Rossi. Il calciatore, scomparso il 9 dicembre 2020 ad appena 64 anni, ha lasciato una ferita insanabile nel cuore dei suoi ammiratori. La moglie Federica Cappelletti, ospite di “Estate in diretta”, non ha mancato di ricordarlo con parole cariche di commozione.

Paolo Rossi, lo straziante ricordo della moglie a Estate in diretta: “ecco cosa ha lasciato ai suoi figli”

Paolo Rossi fu uno degli “undici” che, durante i Mondiali di Calcio 1982, compirono un vero e proprio miracolo. L’Italia, nonostante le critiche mosse alla Nazionale di Bearzot, portò a casa la tanto agognata vittoria finale al Santiago Bernabéu. Quarant’anni dopo, a “Estate in diretta”, la moglie di “Pablito” Federica Cappelletti non ha mancato di ricordare il celebre calciatore scomparso.

“Noi lo conoscevamo come Pablito, ma com’era nel privato?” ha domandato Gianluca Semprini alla donna, visibilmente emozionato nel rivolgersi a lei. “Era straordinario in tutto” – ha confermato la Cappelletti, con la voce che tradiva la commozione – “una persona che sapeva portare luce e magia, sapeva affrontare tutto con positività“.

Paolo Rossi, scomparso alla prematura età di 64 anni a causa di un tumore ai polmoni, avrebbe lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della moglie. Proprio quest’ultima, su invito della Capua, non ha nascosto il più grande insegnamento che il calciatore, da “grande uomo e padre“, avrebbe lasciato ai tre figli: Alessandro, Sofia Elena e Maria Vittoria.

“Lui sapeva trasformare ogni cosa in positività: è questo il grande insegnamento che ha lasciato ai figli” ha spiegato la Cappelletti, che sembra serbare un ricordo meraviglioso di “Pablito”. Il marito, a detta dell’ospite di “Estate in diretta”, era la vera anima della coppia, il cuore pulsante della casa che, per molti anni, ha visto la famiglia vivere unita e in armonia.

“Ci ha insegnato ad andare avanti” ha infine chiosato la Cappelletti, che nel parlare del calciatore è parsa commuoversi profondamente. Un aspetto che sicuramente non conoscevamo della personalità di Rossi, e che ha sicuramente lasciato di sasso i telespettatori di Rai 1.