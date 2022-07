In un’ultima intervista Romina Power chiarisce una volta per tutte a quanto ammonta la sua “pensione da record” e cosa ne farà.

Durante un delicato excursus, riguardante alcuni aneddoti sulla sua carriera d’artista canora, quanto il suo grande amore per Al Bano Carrisi ed i rispettivi i motivi che avrebbero potato i due ad allontanarsi definitivamente, trasformando poi il loro rapporto in una solidale amicizia, Romina Power ha infine voluto chiudere anche un’altra questione. Quella che riguarda strettamente la sua “pensione da record“.

A settant’anni, compiuti appena lo scorso 2 ottobre, la stella venuta al mondo in quel di Los Angeles è di certo una delle personalità più amate dello spettacolo italiano. Il suo successo si è esteso a macchia d’olio, a poca distanza dai suoi esordi relativi all’indimenticabile brano di “Acqua di Mare”, anche su scala internazionale.

Un percorso lungo quarant’anni invece, quello vissuto al fianco del celebre cantautore nativo di Cellino San Marco, Al Bano. E che, nonostante Romina lo veda ora alle sue spalle, sembrerebbe al contempo essere destinato a perdurare in eterno nel cuore dei loro ascoltatori.

“Pensione da record” Romina Power riceve la cifra esorbitante: cosa ne farà?

Dopo la bomba mediatica esplosa nella giornata di ieri, a seguito di una fake news diramatasi nella penisola iberica sulla scomparsa della primogenita Ylenia, la Power ha rilasciato una recente intervista in cui ha desiderato chiarire ben due questioni fondamentali.

O meglio: le stesse che starebbero continuando a invadere con prepotenza la rete esattamente nel corso di queste ultime ore. In primis, l’artista, ha spiegato di come il suo rapporto con il cantautore pugliese sia sfumato all’improvviso ma senza una ragione precisa.

Nonostante, difatti, non creda nel concetto di eternità: l’artista ha voluto semplicemente ribadire di quanto fosse stata inevitabile, all’epoca, la loro simbiosi. In virtù del suo radicato, e orgoglioso, essere una hippie e lui, con il suo modo d’essere, un moderno contadino.

Sulla questione pensione, invece, Romina si sarebbe ricollegata a una dichiarazione del suo stesso ex marito. Se quest’ultimo aveva raccontato, in passato, di percepire un somma pari a 1470 euro mensili, lei, secondo quanto apparso in rete a poche ore dal tale affermazione, percepirebbe quasi il doppio. E userebbe tale cifra, maggiormente, per le sue partenze dedicate alla meditazione. Ma è la verità?

La Power ha spiegato “prendo molto meno“, invitando al tempo stesso e una volta per tutte a diffidare di quanto si legge in rete su di lei ultimamente. Quest’ultime, dunque, sarebbero soltanto delle “fake news“.