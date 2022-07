Fabrizio Frizzi, dopo anni rivelato l’ammontare dell’eredità lasciata a Carlotta e Stella. Cifra da capogiro

Dopo 4 anni dalla morte avvenuta all’improvviso, si conoscono i dettagli dell’eredità che il conduttore ha lasciato all’ex moglie per mantenere la loro figlia.

Nel 2018 è venuta a mancare una pedina vincente della televisione italiana colpita da un’emorragia celebrale mentre in quel periodo conduceva “L’Eredità. Già un anno prima aveva accusato un ictus celebrale che gli è stato fatale con il crollo definitivo pochi mesi dopo.

Fabrizio Frizzi lasciava la moglie Carlotta Mantovan, di 20 anni più giovane di lui, e la figlia Stella di appena 4 anni. I due si erano conosciuti nel 2002, durante la 62esima edizione di “Miss Italia”, dove la bellissima veneta partecipava come concorrente, arrivando per un soffio alla finale ottenendo però un meritato secondo posto.

Un amore fulmineo il loro, tanto che il conduttore lasciò su due piedi la ex moglie Rita Dalla Chiesa per sposare nel 2013 Carlotta.

Sono trascorsi 4 anni dalla sua dipartita, la moglie, ex conduttrice presso SkyTg24, si è allontanata dalla tv e conduce una vita appartata con la figlioletta. In molti si chiedono come possa mantenersi senza lavorare, ecco quindi a quanto ammonta il patrimonio netto lasciatole da Frizzi prima di morire.

Carlotta Mantovan, quanto ha ricevuto dopo la morte del marito?

Ha riempito la sua vita distraendosi con i cavalli di cui sembra essersene innamorata tanto da diventarne addestratrice. Non sappiamo molto di lei e di come conduce le sue giornate accanto alla figlia Stella, oggi di 8 anni.

Molte però sono le malelingue riguardo il patrimonio che Frizzi le avrebbe lasciato prima di morire e che oggi più che mai le consente di mantenere lei stessa e la piccola.

Nonostante ricerche approfondite non si sa nulla dell’eredità economica di cui dispone Carlotta. Quel che è certo è che l’ex marito, portatore di grandi valori di umanità e dolcezza, non poteva che lasciarle come testimone il coraggio di affrontare le avversità a testa alta.

Carlotta infatti si è rialzata con le sue gambe, ha saputo con estrema e profonda resilienza andare oltre, merito dell’amore che il marito ha saputo donarle gratuitamente per i pochi anni in cui hanno vissuto assieme e che oggi lei sta insegnando alla figlia nelle vesti di madre e padre. Come una donna single che si è fatta carico di una doppia responsabilità genitoriale.