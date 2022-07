Al Bano, nuove foto della figlia lasciano tutti senza fiato: la reazione di Romina LE IMMAGINI

Romina Carrisi-Power si rivela e lascia tutti immobili davanti ai suoi scatti: atmosfere perdute e tinte sbiadite fermano il tempo mostrando la verità.

La figlia di Albano Antonio Carrisi e Romina Francesca Power è la tenace 35enne che è riuscita grazie al suo talento artistico, geneticamente evidente, a farsi voce autonomamente.

Romina Jr. è una poliedrica e instancabile amante dell’arte, spicca tra le scene teatrali ed emerge come attrice. Libera dall’etichetta “figlia di” per la sua determinazione, ha raccontato la sua storia nel programma della Rai “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bertone.

La tragica scomparsa negli anni Novanta della sorella Ylenia Carrisi e la pesante ombra della celebrità senza eguali dei genitori, confessa tra gli schermi Romina, l’hanno portata dentro un vortice di se stessa, perdendosi. Oggi ha trasformato quel turbine in un’energia incontenibile.

“Estate Romina“: didascalia delle immagini postate tra il Web che mostrano le vacanze esplosive dell’attrice e rivelano segreti.

Romina in fuga tra le braccia di…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carrisi Power (@romina_carrisi)



Non c’è, in bianco e nero, Audrey Hepburn abbracciata a Gregory Peck tre le meraviglie di Roma, ma l’evasione è quella di Romina, tra i viottoli suggestivi di Trastevere. Delle “Vacanze Romane” a tutto tondo per la figlia di Al Bano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Totti-Blasi: separazione anche economica. Come verranno suddivisi i beni?

Tra la magia delle strade del quartiere romano che lascia sospesi nella bellezza eterna della capitale e gli scatti che ne incorniciano questa dimensione senza-tempo, emerge la verità. La bellezza dei ricordi, quelli di Romina, stretta alla sua famiglia, a Roma.

Nell’estate dell’attrice c’è spazio per tutto ciò che ama: l’arte, la buona cucina e tanta ironia. Condivisione, risate e scatti per immortalare questi ricordi.

Tra le foto dell’account ufficiale Instagram di Romina Carrisi si può notare che la fuga romantica per ammirare le bellezze romane non sia solo passeggera…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rosalinda Cannavò, la più bella confessione arriva nelle stories: “ormai siamo una famiglia”. Fan in lacrime

La figlia di Al Bano ha svelato precedentemente ai suoi fan un piccolo angolo di sé: il curato terrazzo del suo appartamento nella città Eterna.