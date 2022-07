Primark, nuova apertura in Italia: mega store in arrivo nella città più amata

Italia in tilt a seguito di una nuova apertura: sta per arriva un mega store targato Primark. Partono nuove assunzioni, i cittadini in tilt.

Dai vestiti, agli accessori per la casa, alla cura del corpo. Sono innumerevoli i prodotti offerti da Primark, noto colosso amatissimo.

Di origini svedese, il primo punto vendita ha aperto i battenti nel 1969 a Dublino per poi diffondersi a macchia d’olio in America e Europa – per un totale di 13 Paesi – sbarcando anche in Italia ne 2016 con il primo punto vendita ad Arese. Da allora ha aperto in diverse città, per la gioia dei cittadini vista la sua offerta super conveniente e l’ottimo rapporto qualità prezzo.

Negli ultimi mesi tante le aperture per il Bel Paese a cui se ne aggiunge una nuova, portando in una nota zona un mega store e facendo subito schizzare le assunzioni.

Primark, nuova apertura in Italia: clamorose novità

Primark sbarca di nuovo in Italia con un mega store che sta facendo gioire gli abitanti di una nota zona.

Si tratta del Marcianise, comune italiano in provincia di Caserta, dove arriva il colosso dedicato al mondo della moda e della cura della casa. Da mesi nell’aria questa novità che prende il posto di un Carrefour: data prevista per l’apertura il prossimo inverno 2022, intorno al periodo natalizio.

Il nuovo negozio avrà dimensioni imponenti per la gioia dei cittadini che potranno così scovare pezzi unici tra gli scaffali di questo impero del low cost. Oltre a questo a far gioire la notizia di nuove assunzioni per creare lo staff che si occuperà della sua gestione.

Si allunga così la lista di negozi sparsi per l’Italia che con la nuova apertura sale a 7.

Dalla sua ascesa nel Bel Paese, nel 2013 ad Arese, il noto marchio low cost si è espanso, conquistando sempre più successo tra gli italiani, incantati dalla sua offerta, tra capi fashion e prezzi bassissimi.