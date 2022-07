Alex Belli, la moglie Delia Duran è innamorata di una donna? La confessione della modella lo ha messo con le spalle al muro

La “chimica artistica” tra Soleil Stasi e Alex Belli è ormai acqua passata. I due ex coinquilini, che al “GF Vip” non avevano mancato di fare scintille, furono costretti a porre un freno alle loro interazioni proprio a seguito dell’ingresso di Delia Duran nel reality.

Quest’ultima, inizialmente, mal tollerava la presenza della Stasi in casa, convinta del fatto che l’americana volesse portarle via il marito. Solo in seguito all’abbandono del “GF Vip” da parte di Belli, le due donne ebbero la possibilità di conoscersi meglio e di legarsi l’una all’altra.

In più di un’occasione, tra l’altro, Delia aveva confidato di sentirsi particolarmente attratta da Soleil. Non a caso, la Duran e la Stasi non mancarono di condividere un bacio appassionato di fronte alle telecamere. Un modo, come ammesso dalla moglie di Belli, per “scaricare le negatività“.

Eppure, stando alle confessioni fatte proprio da Delia, quello con Soleil non sarebbe stato un episodio isolato. La venezuelana, al “Grande Fratello Vip”, si era lasciata andare ad una dichiarazione davvero clamorosa a proposito di una donna. Come l’aveva presa il marito?

Delia Duran si dichiara “innamorata di una donna”: la confessione mette Alex Belli con le spalle al muro

L’attrazione che Delia Duran aveva ammesso di provare per Soleil Stasi non sarebbe affatto stata un caso isolato. Come ammesso dalla moglie di Alex Belli al “GF Vip”, infatti, in passato le era già capitato di provare sentimenti simili per una donna.

Una confessione a cui la Duran si era lasciata andare senza troppi tentennamenti. La persona in questione, come rivelato dall’ex gieffina, era una sua carissima amica. “Una sera, tra un bicchiere e l’altro, ci siamo baciate” aveva raccontato la moglie di Belli, di fronte agli sguardi sorpresi dei coinquilini.

“Dal bacio è poi iniziato tutto” aveva proseguito la venezuelana, che nei confronti della donna in questione era arrivata a provare un sentimento davvero travolgente e profondo. Ma quale fu, a tal proposito, la reazione di Alex Belli alle parole della moglie?

Con ogni probabilità l’attore, che non si espresse in merito alla questione, era già a conoscenza di tutto. Questo aspetto del passato della Duran, indubbiamente, non ha mai rappresentato un ostacolo alla relazione con Belli, che appare salda e stabile ormai da parecchi anni.