“Ho una lesione tumorale”: il grande attore fa l’annuncio più brutto

L’annuncio arriva dai social e lascia senza parole tutto il pubblico all’ascolto. La grave malattia ha colpito il famoso attore.

Riccardo Manera, giovane protagonista di “Volevo fare la rockstar” e “Il silenzio dell’acqua” ha annunciato la sua malattia.

Il ventisettenne da circa un mese non pubblicava più nulla sulla sua pagina Instagram. Solo ora Riccardo Maria Manera fa sapere di avere una lesione tumorale alla testa.

Ha pubblicato un selfie dall’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dove è attualmente ricoverato in attesa di ulteriori accertamenti.

“Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura“, esordisce così su Instagram rompendo il silenzio.

“Ecco, quella paura, come tutte le altre (avevo una paura fo***ta degli aghi e delle punture), è sparita da un momento all’altro. Anche perché i pensieri sono ben altri. È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui. Almeno se si sa è perché l’ho detto io”, e annuncia così la sua malattia.

L’annuncio straziante sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Maria Manera (@ricky_manera)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Fabrizio Frizzi, prima di andarsene l’intervento con cui aveva salvato la “sorella”: la verità emerge solo ora

“Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità”. Dovrà attendere circa venti giorni per scoprire di cosa si tratta.

Nonostante il brutto male che l’ha colpito Manera non si perde d’animo e soprattutto non perde il sorriso: “Non vi preoccupate, o almeno fatelo il giusto, io non mi arrendo, mai. Non mi son mai preso sul serio, non sono mai stato capace, neanche in un momento così”, e pubblica altri 6 scatti all’interno del post dove fa una serie di facce buffe per alleggerire un momento così difficile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> “Amore al capolinea”, Moser molla tutto e ricomincia da capo. La reazione di Cecilia

Non ci resta di attendere per capire meglio quali sono le condizioni dell’attore.