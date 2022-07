Silvia Toffanin: forse una nuova conduzione. Ecco chi andrà a sostituire

Possibile cambiamento nella conduzione di uno dei programmi più importanti di canale 5. Silvia Toffanin potrebbe sostituire la padrona di casa.

Secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci un ulteriore passo in avanti nella carriera di Silvia Toffanin. La conduttrice, legata per altro a Pier Silvio Berlusconi (il vicepresidente Mediaset), dal 2006 è il volto della nota trasmissione “Verissimo”, ma ora potrebbe esserci una grande novità.

Il suo percorso televisivo inizia con la partecipazione al concorso di Miss Italia, al quale non si classifica prima, ma arriva alle selezioni finali. Viene, poi, scelta come letterina nel programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti, che la vede protagonista insieme alla sua tutt’ora amica e collega Ilary Blasi.

L’ex letterina potrebbe condurre un programma molto seguito di Canala 5 al posto di Maria De Filippi

Nel corso del tempo ha acquisito sempre più spigliatezza arrivando, appunto, ad essere scelta per la conduzione del programma pomeridiano di canale cinque, Verissimo, che a suo dire mai vorrebbe lasciare. Sin da giovanissima non ha di certo celato ai genitori la sua ambizione più grande, quella di divenire un noto personaggio della Tv. In una intervista ha raccontato di uno stralcio di dialogo con i suoi amati genitori, che l’hanno sempre appoggiata e supportata in questo suo difficile cammino “Vai, viaggia, diceva mamma, non fare come me che sono rimasta qui. Lo stesso mio padre. Era come se mi stesse dicendo: Io ti ho insegnato a camminare, ora tocca a te”.

Forse, a questo traguardo si potrebbe aggiungere un altro impegno lavorativo già dal prossimo autunno; ancora solo voci non confermate, ma che Blastingnews, avrebbe dato per plausibili.

La Toffanin, infatti, andrebbe a sostituire Maria De Filippi nella parte preparatoria della scuola di Amici, il format pomeridiano, che porta gli allievi più meritevoli all’ambita fase del serale. Una decisione, questa, presa dallo stesso Pier Silvio, che gestisce il palinsesto delle reti Mediaset.

L’ex letterina sarebbe una delle possibili scelte, anche se ancora non confermata, per la conduzione di uno dei programmi simbolo della De Filippi, che però continuerebbe a condurre la trasmissione nelle sue puntate in prima serata