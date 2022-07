Lidl, con meno di 25 euro il relax è assicurato: dici addio allo stress

Lidl, è pronto un nuovo regalo per tutti i clienti. Si tratta di qualcosa che dovremmo avere in casa: è imperdibile

Per tutti è il discount dei prezzi super convenienti e dell’ottima qualità, con offerte che stupiscono e prodotti che difficilmente si trovano in giro. Parliamo di Lidl, la catena di supermercati di origine tedesca che da tempo ormai spopola nel nostro Paese con prodotti alimentari, ma non solo, che offrono opportunità uniche nel segno della qualità.

Oltre agli alimentari, da Lidl si trovano gli articoli più svariati, dedicati alla salute e al benessere, alla casa, alla cucina, al giardino e alle attività sportive. Ed è anche grazie a questa ampia scelta che la catena di supermercati è riuscita a conquistare una fetta sempre più ampia di pubblico.

Nel volantino in vigore in questi giorni c’è un prodotto che promette davvero di svoltare le giornate. Costa meno di 25 euro. Ecco di cosa si tratta.

Lidl, in offerta ancora per poco: è super

Lidl con le sue offerte sa come rendere felici i suoi clienti. In ogni volantino c’è sempre un prodotto di punta ad un prezzo super e con delle caratteristiche che difficilmente si trovano a quel prezzo.

Questa volta il marchio ha puntato tutto sul massaggiatore plantare in offerta a 24,99 € ma solo per altri pochissimi giorni. La promozione scade infatti il 17 luglio. C’è pochissimo tempo dunque ancora a disposizione.

Questo dispositivo è perfetto per regalarsi un bagno caldo per i piedi alleviando la stanchezza ed i dolori della giornata allontanando lo stress. È una coccola che dovremmo regalare sempre ai nostri piedi che sorreggono tutto il nostro corpo e sono continuamente sotto stress.

Il massaggiatore plantare, infatti, regala tantissimi benefici ai piedi e a tutto il corpo: migliora la pressione sanguigna, allevia la tensione muscolare, rilassa la zona plantare ed in generale il fisico. Tutto questo solo con la potenza dell’acqua che tramite specifici getti esercita un trattamento dall’esito positivo.

Insomma si tratta di un dispositivo veramente comodo che tutti dovremmo avere in casa perché è perfetto per tutta la famiglia, è funzionale, non ingombra e ci regala un momento di relax a fine giornata.