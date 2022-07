Mara Venier è apparsa come non mai: la conduttrice si sta godendo l’estate, prendendo il sole con una mise stratosferica.

71 anni e una carriera incredibile alle spalle. Conduttrice, attrice e opinionista, Mara Venier ha scritto la storia della televisione italiana, lasciando il segno anno dopo anno in innumerevoli format. Onnipresente nel palinsesto Rai, il suo percorso è stato costellato da grandi traguardi.

Di origini veneziane, si è affermata sulla scena dello spettacolo conducendo molti programmi, tanto da essere diventata di casa alla Rai dove è stata ribattezzate come “zia”. Quest’anno ha portato avanti in modo magistrale “Domenica in”– conquistando innumerevoli ascolti – e festeggiato 30 anni di carriera. Finita la stagione dell’amata trasmissione, si sta godendo le vacanze estive per poi tornare più carica di prima, visto che non ha intenzione di andare in pensione.

Mara Venier, in costume: mai vista così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Raggiante come non mai. Mara Venier ha lasciato senza fiato i fan scoprendosi e mostrando le sue curve: baciata dal sole, ha sfoggiato un costume nero intero.

Un modello molto stretto e scollato che ha abbinato a un pareo rosso: chic e sbarazzina, si è mostrata tra i campi, intenta a prendere il sole. Capelli scompigliati dal vento, si è messa in posa davanti all’obiettivo come se fosse una modella e così lo shooting è partito.

Gli scatti sono stati condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram, con un carosello in incredibile con tanto di didascalia entusiasta: “Sono una donna, non sono una santa…non tentarmi non sono una santa…pic by @albertomatano”, le parole in accompagnamento al post dall’immediato successo.

Il contenuto ha infatti scatenato i fan tra un boom di like e complimenti a dimostrazione di quanto la conduttrice non smette mai di far battere i cuori. Il suo fascino è intramontabile, come la sua verve travolgente, carte vincenti che le hanno assicurato un grande successo.