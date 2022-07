Ilary Blasi incinta: l’annuncio della gravidanza in diretta Tv – VIDEO

Ilary Blasi incinta: la conduttrice lo ha fatto davvero. Lo ha detto a tutti lasciando il suo compagno di stucco. Ecco dove è successo

Sono giorno ormai che non si parla d’altro, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo per sempre la parola fine sul loro matrimonio. Dopo 20 anni insieme, con due comunicati separati, hanno annunciato la separazione consensuale.

Hanno chiesto privacy, soprattutto per i figli, ma era evidente che le cose andassero diversamente e così la conduttrice Mediaset lunedì sera stesso, mentre uscivano i due comunicati, ha preso un aereo per la Tanzania ed è volata via dall’Italia insieme ai suoi tre figli e alla sorella Silvia.

Lontano da tutto e da tutti per un safari esclusivo, in un meraviglioso resort all’interno del parco nazionale del Serengeti. Ilary ha mostrato un fisico da urlo, prima in un topless solo di spalle e poi nelle posizioni yoga sulla spiaggia. È una grande appassionata di questa disciplina e così nel cuore della natura l’ex di Totti non trascura il suo benessere fisico e spirituale.

E con tutto questo polverone mediatico che i due hanno sollevato in questi giorni, sul web si è scavato nel passato e sono stati riproposti video cult che hanno segnato alcuni momenti della storia tra l’ex calciatore e la moglie. Tra questi il momento dell’annuncio in diretta della gravidanza, ve lo ricordate?

Ilary Blasi incinta: l’annuncio della terza gravidanza

Tre i figli che sono nati dall’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il primogenito Cristian che l’ex letterina portava in grembo quando è arrivata all’altare, Chanel e la più piccola di casa, Isabel. Proprio l’annuncio dell’arrivo di Isabel fu comunicato in diretta tv dalla Blasi.

Era il 2015 quando Ilary annunciò l’arrivo della sua terza bimba direttamente sulla televisione commerciale. L’ormai ex moglie di Totti era alla conduzione de “Le Iene” insieme a Teo Mammuccari e quando nessuno se lo aspettava ha rivelato tutto.

“Devo dire che anche qui in studio c’è un trio” ha detto improvvisamente Ilary. “È triste questa cosa, non so dove vai a parare” la risposta incredula di Teo che non comprende quello sta per succedere. Ilary scoppia a ridere e Mammuccari commenta: “Vi giuro che non so quello che sta per dire”.

Poi l’annuncio: “Il trio siamo io, tu e qua..” Ilary fa segno sulla pancia, si mette di profilo e fa inquadrare il pancino. Teo è scioccato e non sa che dire. “L’ho dettooo – esclama la presentatrice – te l’ho tenuto nascosto, volevo farti una sorpresa”.