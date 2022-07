Selvaggia Lucarelli commenta il VIDEO di Ilary Blasi su Francesco Totti: la coppia di amici di lunga data reagisce al post.

“Se ti sposi in diretta su Sky, anche il tuo divorzio sarà in diretta su Sky“, la giornalista Selvaggia Lucarelli interviene a gamba tesa sulla posizione presa precedentemente da Ilary Blasi che tentò di smentire nel salottino di “Verissimo” la crisi tra lei e l’ex capitano dell’A.S. Roma, Francesco Totti.

Stavolta però, alcuni amici di lunga data della coppia, invece di differente il punto di vista della conduttrice de “L’Isola Dei Famosi”, preferiranno schierarsi, con altrettanta nettezza, con l’ex calciatore.

Oltre ad appoggiare letteralmente la tesi espressa su IG in queste ore da Fabrizio Corona, il primo che riportò al tempo uno scoop riguardate un tradimento che avrebbe potuto mandare all’aria il matrimonio dell’ormai ex “Royal Couple” italiana e a sole poche ore dai suoi festeggiamenti, la Lucarelli sembra abbracciare un discorso più vasto. E in cui si infiltrano presto conoscenze comuni, ma soprattutto inattese.

Selvaggia Lucarelli sgambetto a Ilary: la reazione degli amici di lunga data lascia interdetti – VIDEO

Nonostante abbia ammesso il suo dispiacere per quanto stia accadendo ai due protagonisti delle sempre più tristi cronache rosa di questi giorni, la giornalista, in quanto tale, ha ammesso nel suo ultimo contenuto su Instagram: “una cosa la voglio dire“, lasciando presagire così le sue intenzioni.

Tra i like al post compare nel frattempo, a pochi istanti dalla sua pubblicazione, il primo like. È da parte di alcuni amici storici della coppia. Si tratta, nello specifico, della moglie del “Capitan Futuro”. Ossia Daniele De Rossi, nonché ex solidale compagno di squadra di Totti. Sarah Felberbaum sembra essere dunque d’accordo con il parere espresso, senza troppi giri di parole, dalla Lucarelli.

Dal momento che la “separazione era vera“, spiega la giornalista, la Blasi avrebbe dovuto essere più “onesta” con il pubblico. Oppure accettare che si continui a parlare della sua love story, come si è sempre fatto. Se davvero avesse voluto prediligere la riservatezza della sua famiglia e salvaguardare il bene dei suoi figli, continua la Lucarelli, Ilary avrebbe dunque dovuto agire in maniera diversa fin dall’inizio.

Perciò: sintetizzando quanto messo in luce nel post, Ilary non potrebbe ora impedire ai giornalisti di fare il loro lavoro. Specialmente se si tratta di una vicenda da sempre tenuta in evidenza di fronte ai riflettori.

“Ti possono non piacere l’indelicatezza e l’eccesso di dettagli con cui viene data“, conclude pertanto la Lucarelli, “ma se sai che è vera, questa smentita piccata, con insulto ai giornali, francamente è pessima“.