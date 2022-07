“Noi non abbiamo tutti quei soldi”, Flora Canto sbotta su Instagram e spiega il suo malessere

La compagna di Enrico Brignano ha pubblicato una risposta piccata in merito alla presunta accusa di una sua collega. Ecco cosa è accaduto…

Flora Canto è intervenuta tramite il suo profilo social per essersi sentita presa in causa dalla moglie di un altro grande artista, in merito a una questione sorta nei giorni scorsi.

L’ex tronista di ‘‘Uomini e donne’‘ aveva raccontato di una disavventura vissuta in prima persona dopo aver preso un aereo di una compagnia low cost.

Su Instagram si era espressa in merito all’accaduto con un video riportante queste parole: “Motore rotto, freni difettosi, bagno inagibile, equipaggio inesistente, 4 ore di clausura nell aereo, volo cancellato, un grande dispiacere per aver dovuto annullare la vacanza in Grecia e nessun rimborso.. un’unica parola che racchiude il tutto: WIZZAIR!!!!! Fate molta attenzione! E se potete denunciate! Siete una vergogna.”

Botta e risposta tra le due mogli famose

Dopo queste dichiarazioni rilasciate da Flora Canto, sempre su Instagram, è intervenuta la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.

“Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre).”

Ovviamente le critiche, già previste dalla stessa opinionista, non si sono fatte attendere ma a non farsi attendere è stata anche la risposta della moglie di Brignano che già in passato aveva mostrato un certo distacco nei confronti della famiglia Bonolis, quando, in occasione del funerale di Gigi Proietti, aveva allontanato il conduttore da suo marito (episodio poi smentito dalla Canto). Quali siano le ruggini che coinvolgono le due famiglie in questione al momento non ci è dato saperlo.

Tuttavia l’ex di Bisciglia ha voluto mandare una frecciatina alla Bruganelli rispondendo a una fan che le faceva notare come il commento della donna fosse rivolto a lei:

“Ma fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi“.