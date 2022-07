Harry e Meghan Markle sono di nuovo nel mirino: i Sussex sarebbero infatti pronti a rivelazioni bomba, la cui portata potrebbe mettere seriamente in pericolo la Corona.

Duchi ribelli. Ormai da anni sono stati ribattezzati così Harry e Meghan Markle Markle, protagonisti coi loro continui colpi di scena di interne pagina di gossip a livello globale.

Dalla Megxit del 2020 – con cui hanno detto addio agli obblighi di corte – la loro vita e quella della Royal Family si è totalmente trasformata.

Gli scandali che hanno interessato la coppia e i parenti sono stati nel tempo incessanti: innumerevoli le accuse dei Sussex contro i reali inglesi. Tra silenzi e incomprensioni uno stop di queste tensioni sembrava essere arrivo con la loro partecipazione al Giubileo di Platino, ma non c’è stato nulla da fare.

Si parla di nuovo di problematiche tra i Duchi e la Royal Family: questa volta potrebbe scoppiare uno scandalo di grande portata.

Harry e Meghan, stanno per sganciare indiscrezioni bomba

Uniti non solo dall’amore, ma anche dalla volontà di far venire a galla i segreti reali più nascosti. Harry e Meghan sembrano essere pronti a dire la loro per l’ennesima volta sulla Royal Family, scoprendo le carte in merito a retroscena da brivido.

Il Principe Carlo, la Regina Elisabetta nonché William e Kate sarebbero già molto preoccupati per quello che sta per accadere: i Sussex sono pronti a sganciare indiscrezioni bomba sui parenti. Secondo quanto diffuso dai tabloid, sarebbero sei i segreti che il Duca starebbe per rivelare in un libro prossimo all’uscita: prende così forma il suo progetto di scrivere una biografia bomba che toccherà aspetti intimi della sua vita nonché rivelazioni sui familiari.

Pubblicato dalla famosa casa editrice Penguin Random House – con l’aiuto del ghostwriter JR Moehringer – racconterà anche le vicende riguardanti la madre Lady Diana, il suo rapporto controverso con il Principe Carlo nonché il triangolo formato con Camilla.