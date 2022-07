Piero Barone de Il Volo ha lasciato senza fiato con un gesto clamoroso. Il tenore non sta più nella pelle, accade l’inaspettato.

28 anni, timbro unico, talento innato per la musica. Piero Barone è diventato noto per la sua carriera da tenore grazie a cui è conosciuto in tutto il mondo con il suo gruppo musicale Il Volo.

Il trio lirico, composto da Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, ha raggiunto grandi traguardi: dalla vittoria del Festiva di Sanremo allo scalare delle classifiche a livello internazionali, i cantanti sono anche molto seguiti dai social.

Con un profilo da 500 mila follower su Instagram, Barone ha condiviso di recente uno scatto in cui è ripreso un suo gesto clamoroso: i fan sono nel delirio, cosa sta succedendo.

Piero Barone de Il Volo: gesto inaspettato, fan in tilt

Ritornati alla carica. Il componenti de Il Volo sono impegnati in queste settimane con live su palchi più importanti a livello non solo italiano, ma anche internazionale.

Sempre più conosciuto, il trio lirico è tornato a esibirsi dopo la loro ospitata al Song Contest Eurovision dando il via a un nuovo tour per la gioia dei fan, partito quest’estate e destinato a durare fino il prossimo inverno.

Attesissima, visto la pausa dai concerti a causa del periodo pandemico, la tournee prevede tappe per il Bel Paese nonché in Europa e America.

Di recente durante l’ultima data a stupire un gesto di Piero Barone avvenuto nell’ambito del loro concerto a Sofia (capitale della Bulgaria): il tenore ha salutato il pubblico annunciando che si terrà un secondo show nella città.

Sul suo profilo Instagram – dove è seguito da 500 mila follower – l’artista ha condiviso uno scatto in cui si è mostrato molto emozionato. Mani al cielo, sorriso stampato sul volto, allo scatto ha accompagnato una didascalia annunciando la doppia esibizione in Bulgaria.

Nel cantante si vede tutta la gioia vissuta durante l’esibizione, al fianco dei suoi colleghi, con cui ha raggiunto incredibili traguardi anno dopo anno, conquistandosi una fama a livello globale.