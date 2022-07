“Un Posto al Sole”, fuga da Napoli improvvisa: è un addio definitivo?

Un Posto al Sole: nelle prossime puntate, assisteremo ad un colpo di scena davvero clamoroso. Scopriamo insieme cosa sta per succedere

Da quando Chiara ha deciso di confessare tutto quello che è accaduto il giorno dell’incidente di suo padre, sta aspettando il processo per scoprire cosa succederà. Con molte probabilità però verrà arrestata e, proprio per questo motivo, lei e Nunzio hanno deciso di partire insieme e di non tornare mai più a Napoli.

Una decisione davvero avventata ma fondamentale, perché Chiara è convinta di non riuscire a sopravvivere neanche un giorno in carcere. Nunzio, pur di stare con lei, è disposto a non vedere mai più la sua famiglia e ad andare via per sempre con colei che considera l’amore della sua vita, cambiando identità e facendo sparire le sue tracce.

Un Posto al Sole: Chiara scappa da Napoli da sola

Da quando Franco ha scoperto tutto, ha cercato di dissuadere prima Nunzio e poi Chiara, facendole capire che lui dovrà rinunciare davvero a tantissimo per fare questa cosa insieme a lei. Alla fine, dopo aver parlato anche con Katia, Chiara prenderà una decisione inattesa.

Sarà infatti lei a partire da sola, senza avvertire Nunzio. Da un momento all’altro, il ragazzo non saprà più dove si trova la donna di cui è innamorato. Farà di tutto per riuscire a rintracciarla ma lei sarà molto brava a far perdere le sue tracce per permettere a Nunzio di rimanere a casa con la sua famiglia.

Si tratta di un addio definitivo o alla fine Chiara tornerà a Napoli? Difficile da credere, soprattutto se consideriamo che passerebbe i prossimi suoi anni in galera dopo questo colpo di testa.