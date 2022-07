Fabrizio Frizzi, la “sorella” interviene in un video straziante per raccontare al pubblico la verità: siamo rimasti senza parole

Noto a tutti per via del lavoro che lo poneva costantemente al centro dell’attenzione, ma altrettanto riservato per quel che concerneva il suo privato: questo era Fabrizio Frizzi agli occhi del suo affezionato pubblico.

Innamoratissimo della sua Carlotta Mantovan e della figlia Stella, il conduttore le ha lasciate all’età di soli 60 anni a causa di una emorragia cerebrale, sopraggiunta a seguito di un ictus che lo aveva colto pochi mesi prima. A partire da quel giorno, i fan non mancano di ricordare l’amato Fabrizio ad ogni occasione possibile.

La pagina Instagram Per sempre Frizzi, solo di recente, ha riportato alla luce un video straziante che ritrae proprio il compianto presentatore. A fargli una sorpresa, una delle persone più importanti della sua vita.

Fabrizio Frizzi, parla la sorella in un VIDEO straziante | “Se sono viva è perché…”

Nel corso di una delle sue numerose trasmissioni, Fabrizio Frizzi venne interrotto per volere degli stessi autori. Il filmato che venne proiettato di lì a pochi secondi non mancò di lasciare il conduttore a corto di parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Frizzi 🦋 (@persemprefrizzi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Maria De Filippi, il gesto del figlio Gabriele l’ha riempita di gioia | “Mi ha fatto il regalo più bello”

Si trattava di un lungo messaggio fattogli recapitare dalla giovanissima Valeria Favorito. Quest’ultima, nel 2000, beneficiò infatti di un trapianto di midollo osseo che le permise di salvarsi dalla leucemia. Il donatore, come da lei scoperto in seguito, era stato proprio l’immenso Fabrizio.

Nel video, Valeria ringraziava colui che definiva teneramente il suo “fratellone”. “Grazie a te sono diventata più responsabile” – dichiarava la giovane, mentre il conduttore a stento tratteneva le lacrime – “grazie di avermi fatto rivivere la vita quando la stavo perdendo“.

Il gesto di grande umanità compiuto da Frizzi consentì alla sua “sorellina” di ricevere il regalo più bello in assoluto. Fabrizio, di fronte al messaggio, non poté far altro che sorridere emozionato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “D’oro come…” Annalisa lo scopre al cardiopalma: la visione in FOTO è a tu per tu con la natura

Accettare la scomparsa di un uomo della sua generosità e del suo cuore appare tuttora impossibile. Il conduttore, senza ombra di dubbio, continuerà a vivere in eterno nel ricordo del suo pubblico.