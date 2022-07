Barbara D’Urso a 65 anni sfoggia un fisico in grado di far rimanere a bocca aperta centinaia di 20enni: la conduttrice è di una bellezza atomica e sensazionale!

Pur rimanendo sempre la conduttrice più discussa (e indubbiamente più criticata) del web, talvolta anche Barbara D’Urso riesce a lasciare a bocca aperta i suoi fan. La partenopea, attualmente, si sta rilassando in vista della nuova stagione di “Pomeriggio Cinque” che l’attende a settembre.

Impeccabile per quel che concerne la sfera lavorativa, in anni e anni di televisione la D’Urso ha dimostrato di saper essere una vera fuoriclasse nel suo settore. La rete ammiraglia di Mediaset, ora come ora, non potrebbe proprio far a meno di lei.

Ma come sta trascorrendo le vacanze la splendida presentatrice? Il suo ultimo post di Instagram, in realtà, ha svelato tutto e anche di più. Barbara, che si è lasciata immortalare in costume, potrebbe dare lezioni di sensualità a centinaia di colleghe meno attempate di lei!

La D’Urso a 65 anni sfoggia un corpo devastante | Il davanzale esplode: “complimenti Barbara” – FOTO

Le sue vacanze estive si starebbero svolgendo in un clima di totale relax e tranquillità. Dopo una stagione televisiva ricca di impegni, per Barbara D’Urso è giunto il momento di rilassarsi a bordo piscina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Dopo Ilary e Totti è crisi anche tra loro | “Si sono dati del tempo”: notizia bomba

L’ultimo scatto che la partenopea ha condiviso su Instagram, a questo proposito, ha messo d’accordo una quantità impressionante di fan. Si potrebbe affermare che, di fronte al fisico mozzafiato della conduttrice, gli utenti hanno trovato ben poco materiale su cui attaccarla.

A 65 anni, Barbara è in grado di impartire lezioni di sensualità a tante colleghe più giovani. Sfoggiando con disinvoltura un triangolo devastante, la partenopea ha messo in mostra il décolleté generoso, catturando le attenzioni di tutti i suoi seguaci. Qualcuno, nel commentare, non ci è andato affatto leggero…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomini e Donne, ex corteggiatrice incinta massacrata per aver preso peso | “Dovreste cucirvi la bocca”

“Complimenti Barbara“, “Straordinaria, bella, affascinante” e ancora “regina dell’estate“: questi gli apprezzamenti incontenibili dei fan della D’Urso. Per la prima volta in assoluto, le critiche nei confronti della conduttrice partenopea sono state ridotte al minimo.