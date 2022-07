Vittoria “si fa male “ e reagisce così. Fedez sgridato da Chiara – VIDEO

Momento che genera caos in famiglia, quando Vittoria scoppia in lacrime. Era tra le braccia del papà: Chiara non può che redarguirlo. Ecco cosa è successo.

Fedez e Chiara Ferragni sono senz’altro la coppia più amata degli ultimi anni. Lei imprenditrice digitale e influencer di successo, famosa anche oltreoceano colleziona la bellezza di 27,5 milioni di followers. Lui rapper, conduttore, talent scout, imprenditore e a sua volta influencer.

Il gesto che ha mandato su tutte le furie Chiara Ferragni

Il video, come ogni loro contenuto pubblicato, ha fatto il giro del web. Migliaia di commenti e like a favore del cantante che ha deciso di condividere con i suoi followers un momento famigliare. Siamo abituati a vedere la loro vita quotidiana che hanno deciso di esporre a 360° sui social network. Questo è stato spesso oggetto di critiche perché molti hanno considerato eccessiva la pubblicazione di video e foto relativa ai propri figli. Ma loro da sempre sono abituati a coinvolgere il loro pubblico ed è sempre stata proprio questa la loro forza.

In questa occasione Fedez ha condiviso un video in cui scherza con sua figlia Vittoria: la tiene in braccio, bussa sulla porta, le tocca la nuca e le dice ”No, Vitto ti sei fatta male!”, accarezzandola. La piccola Vittoria dopo pochi secondi scoppia a piangere come se davvero avesse sbattuto la testa. Fedez, invece, scoppia a ridere e divertito le dice: “Ma sei una tragica!”.

Chiara Ferragni però che ha assistito alla scena non ha apprezzato questo scherzo e subito ha detto al marito: “Ma perché la fai piangere!?”.

A quel punto in Fedez sono emersi i sensi di colpa e ha cercato di consolare la figlia e nella didascalia del post ha scritto: “Sono un padre orribile!”.

La stessa Chiara Ferragni successivamente commenta il video pubblicato dal marito, scrivendo: “Povera amore mio!”

