Carlotta Mantovan, così è riuscita a superare la tragedia: ora è di nuovo innamorata persa

Carlotta Mantovan sembrava non rialzarsi più dopo la tragedia che l’aveva segnata: ora è un’altra persona, di nuovo innamorata persa.

Una carriera encomiabile ha contraddistinto la vita di Carlotta Mantovan, fino a poco tempo fa uno dei volti dello spettacolo più felici e soddisfatti.

L’ex conduttrice ha abbandonato nell’immediato le vesti di giornalista e iniziato il percorso da modella. Il cambiamento dal punto di vista professionale ha ridato nuova linfa alla showgirl che oltre ad aver conservato una buona impressione nella mente degli addetti, ha colpito dritto al cuore un certo, Fabrizio Frizzi.

La malattia degenerativa del compianto ha complicato le cose in famiglia quando ha chiuso per sempre gli occhi davanti a lei. Da quel momento in poi, Carlotta era come se avesse imboccato un tunnel ricco di incubi dove non si intravedeva la luce, neanche lontanamente.

Secondo le ultime foto condivise sul suo profilo, la Mantovan sembra aver rialzato la testa e ritrovato la felicità perduta

Carlotta Mantovan esce dal tunnel degli incubi: così ha dimenticato Fabrizio Frizzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Il Volo, novità sensazionale: i fan non stanno più nella pelle, sta per succedere davvero. Clamoroso

L’ex modella e giornalista mestrina, Carlotta Mantovan ha lasciato indietro le sofferenze legate alla tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi.

I fan di Instagram e i telespettatori amanti della dolce e delicatissima personalità di Carlotta non vedevano l’ora di condividere con lei questo momento.

Si tratta di un nuovo orizzonte di felicità, una serenità ritrovata tra le braccia della persona, in questo momento più importante della sua vita.

Insomma il dopo Frizzi per l’ex concorrente di Miss Italia non è affatto una condizione in secondo piano. Uno scatto postato sulla pagina ufficiale Instagram dell’ex giornalista è un segnale evidente di ripresa.

La persona che ha ridato speranza e vitalità, nonchè far tornare Carlotta Mantovan a sorridere è proprio la figlia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Micheal Schumacher, parla il suo grande amico: “L’ho visto e..” struggente

La bella Stella era il sogno di una vita di entrambi i suoi genitori, ma dopo la scomparsa del papà è stata proprio lei ad aiutare la madre ad uscire da questa triste situazione.