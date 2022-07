La mamma di Lucrezia Vittoria, figlia di Pier Silvio Berlusconi, oggi, ha capovolto la propria vita. Ecco di cosa si occupava e dove vive invece adesso…

Emanuela Mussida e il secondogenito di Silvio Berlusconi, hanno trascorso la giovinezza insieme, innamorati e lontani dalle telecamere. Nonostante la coppia Berlusconi-Toffanin abbia l’esclusiva e sia una tra le più amate, Pier Silvio era già stato sposato.

Emanuela faceva la modella a Milano, giovanissima conosce ad una festa privata, l’ultimo dell’anno, il figlio del “Cavaliere”. Nel 1984 tra i due inizia una ferrea e intensa relazione nonostante la prematura età; Pier Silvio aveva solo ventuno anni.

La coppia ha sempre cercato di mantenere la loro vita privata lontano dagli occhi indiscreti dei media. Difatti la notizia, passata inosservata, di una figlia e di un precedente matrimonio rispetto a quello con la Toffanin, risulta essere al pubblico totalmente inaspettata.

L’ex moglie di Pier Silvio Berlusconi è passata da donna mondana a donna che gira il mondo in cerca di…

Dopo esser diventati genitori di Lucrezia Vittoria nel 1990, Emanuela Mussida e Pier Silvio Berlusconi, per motivazioni rimaste private tra i due ex coniugi, il solido matrimonio si disgrega.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, ex corteggiatrice incinta massacrata per aver preso peso | “Dovreste cucirvi la bocca”

La follia d’amore, rinfrescante e giovane, si sarà trasformata in ordinaria monotonia o forse, più semplicemente, la coppia è solo cresciuta e sono cambiati sia gli guardi che gli orizzonti visualizzati?

Ciò che è rimasto indubbiamente intatto è l’amore verso la figlia Lucrezia Vittoria, solo mutato, per maggiore intensità, per via del passare degli anni e delle esperienze. Difatti la stessa figlia dei due ex amanti ha tutt’oggi 32 anni ed ha una figlia, Olivia, con il marito Josh.

Emanuela Mussida oggi, tuttavia, dopo essersi allontanata da Pier Silvio ha deciso di abbandonare totalmente la consueta quotidianità. Al settore della moda preferisce un ambito, stranamente, più vicino all’ex marito, quello imprenditoriale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dopo Ilary e Totti è crisi anche tra loro | “Si sono dati del tempo”: notizia bomba

Si rifugia, inoltre, tra i paesaggi mozzafiato toscani di Val di Cecina, nei quali vive lontano dalla frenesia milanese. L’altra grande inclinazione per Emanuela, nonché grande passione e obiettivo di vita, è quella verso gli animali.

L’ex moglie del Premier ha difatti fondato e gestisce attivamente con un vigore instancabile una Onlus che ha il fine di salvare cuccioli in difficoltà e condizione di vita a rischio.