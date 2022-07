Blanco svela perché ama farlo in mutande: “mi piaceva anche da piccolo…”. Sconvolgente

Blanco ha lasciato tutti senza fiato con una confessione inaspettata. Il cantante ha svelato il perché ama farlo in mutande: sconvolgente rivelazione.

Talento innato per la musica e temperamento solare. Blanco – all’anagrafe Riccardo Fabbriconi – è conosciuto sia per le sue hit di successo, sia per la sua spontaneità: sorriso sempre stampato sul volto, a soli 19 anni ha raggiunto incredibili traguardi.

Scalate le classifiche, i suoi brani sono diventati dei veri e proprio tormentoni. Amatissimo dal pubblico quest’anno ha portato anche a casa la vittoria del “Festival di Sanremo” al fianco di Mahmood, aumentando ancora di più la sua popolarità.

Impegnato in queste settimane in una serie di concerti, l’ultima tappa è stata a Lucca ieri, 23 luglio, in cui si è molto commosso, tanto il calore del pubblico: il video del live è andato virale emozionando molti visto la scenica e toccante esibizione.

In questi giorni il cantante ha catalizzato l’attenzione per un altro fatto. È emersa una rivelazione clamorosa su un aspetto molto privato dalla sua vita.

Blanco svela perché ama farlo in mutande: rivelazione sconvolgente

Sono innumerevoli le occasioni in cui Blanco si è mostrato a torso nudo con indosso solo le mutande. Da shooting a live, il giovane cantautore ha svelato il motivo che si cela dietro questa scelta.

Il 19enne ha confessato come fin da bambino adorasse girare per casa in mutande, sentendosi più libero. In età adulta ha riprovato quella sensazione infantile nell’ambito degli scatti realizzato per l’album “Notti in bianco”: non essendoci nulla di suo piacimento nel guardaroba proposto e trovandosi in un mutande ha deciso di posare così per la cover. Di seguito le ha anche tolte, correndo per i campi senza nulla indosso.

Da allora l’artista bresciano ha posato altre volte con indosso solo l’intimo prendendo l’abitudine di fare anche i concerti senza maglietta: scelte sopra le righe e piuttosto irriverenti, ma che gli hanno permesso di percepire di nuovo il contatto del proprio corpo con l’ambiente circostante, riuscendo a vivere quel senso di libertà tanto agognato durante la sua infanzia.