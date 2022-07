Eurospin, clienti impazziti intasano i supermercati: lo stanno aspettando tutti, ormai manca poco

Una novità clamorosa sta arrivando in casa Eurospin: i clienti non stanno più nella pelle, stanno per prendere d’assalto la nota catena.

Tempo di novità per Eurospin. La nota catena della grande distribuzione – nata nel 1993 in Italia – si è diffusa anno dopo anno a macchia d’olio per tutto il Bel Paese, ma non solo. La sua espansione ha portato a suoi negozi oltre i confini nazionali, tra Slovenia e Croazia.

Punto di riferimento per la spesa di molti, la sua offerta è molto amata per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Inoltre tra i suoi scaffali sono presenti innumerevoli prodotti: dall’ambito alimentare, a quello della cura della persona per giungere a quello dei casalinghi.

In questi giorni arriva una novità clamorosa proprio nella sua offerta: si ampliano così i suoi prodotti per la gioia dei consumatori che potranno acquistare a prezzi super convenienti senza rinunciare alla qualità una specifica categoria merceologica, tra le più amate.

Eurospin, clienti impazziti: cosa sta arrivando, novità clamorosa

Tra gli scaffali Eurospin i consumatori potranno ben presto non solo fare la spesa. Oltre ai prodotti alimentari, per la casa e per la cura del corpo, la nota catena offrirà, infatti, una sua linea di abbigliamento.

Si tratta di una novità clamorosa sempre più imminente: il prossimo primo agosto vestiti e scarpe firmati Eurospin entrano nei suoi negozi. I consumatori non stanno più nella pelle: alta l’attenzione per questo ingresso nei punti vendita della brand, un po’ com’era accaduto con la collezione firmata da Lidl, in particolare le sue calzature.

Tanta la curiosità in merito al design dei capi del noto marchio. È stato svelato come siano ispirati alla monda anni Ottanta e a quello del tennis.

La pallette predominante per la nuova linea probabilmente sarà improntata sulle nuance del marchio (dal bianco, al blu, al giallo). Il conto alla rovescia per l’arrivo di questa attesa linea è partito: la novità apre la nota catena anche al settore del fashion.