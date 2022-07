GF Vip, Alfonso Signorini si becca un “no” categorico. Pubblico imbestialito: “siete caduti in basso”

Alfonso Signorini si è beccato un rifiuto clamoroso che ha lasciato senza parole. Nessuno se lo aspettava, retroscena stupefacente.

Malgrado l’estate, la macchina organizzativa di Mediaset non si ferma. Lo staff del “Grande Fratello Vip” è in moto per creare il cast della prossima edizione in programma per il prossimo settembre.

Parte il conto alla rovescia per l’arrivo della nuova stagione capitanata anche quest’anno da Alfonso Signorini.

Il noto conduttore sta selezionando i protagonisti della settima stagione dell’amato reality, ma si è beccato un no: un personaggio molto noto sui social ha rifiutato l’invito a prendere parte al programma stupendo tutti.

Molti sono già rimasti sorpresi non solo per il no alla proposta, ma anche per la scelta: la persona in questione è un personaggio controverso. Tra chi la ama e chi non , comunque ha dato un bel due di picche ad Alfonso.

GF Vip, Alfonso Signorini si becca un pesante rifiuto: inaspettato retroscena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Esposito (@eli.espositoo)

Negli ultimi mesi è spopolato un trend assoluto sui social: parlare in corsivo. A lanciare questa moda tramite Tik Tok è Elisa Esposito. La giovanissima influencer ha iniziato a leggere le vocali allungate, esasperando la parlata milanese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > Barbara D’Urso costretta a denunciare la collega famosissima | “Ho sopportato molto, ora il giudice deciderà”

Una moda curiosa che ha conquistato moltissimi giovani e non, catturando anche l’attenzione dei media. Tra questi i produttori del “Grande Fratello Vip” che avrebbe inviato la giovane a prendere parte alla prossima settima stagione beccandosi tuttavia un bel no.

“Mi hanno contattato, ho rifiutato, non mi piacciono questi programmi”, la risposta della 19enne.

Estetista nella vita, Elisa è diventata famosa per l’invenzione di leggere in corsivo creando un personaggio intorno a questa modalità stravagante di pronunciare le parole: “prof del corsivo”, il ruolo che ha creato. Un gioco che ha conquistato molti e inorridito altri: in ogni caso Elisa si diverte molto a leggere in questa modalità che tuttavia non appartiene al suo consueto modo di parlare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > Luca Argentero spiazza tutti mostrando il suo gemello: il VIDEO ha spopolato sul web

Ottenuta molta visibilità, tuttavia ha preso le distanze dalla possibilità di prendere parti al reality, declinando l’invito di Signorini, nel dispiacere dello staff e dei suoi fan. Per i suoi haters invece è meglio così.