“8 settembre, la data del matrimonio con LUI” Suor Cristina, da “The Voice” alle nozze: la giornata più “divina”

Per Suor Cristina l’8 settembre è una data importantissima, simboleggia l’unione con l’unico uomo della sua vita. Finalmente sappiamo la verità.

Membro dell’Ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, Suor Cristina non è nuova al pubblico essendo conosciuta come la suora cantante. Il successo stratosferico è arrivato quando ha partecipato al talent show The Voice of Italy e per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e Name That Tune.

Cristina Scuccia (Suor Cristina) nasce il 19 agosto del 1988 a Vittoria (Ragusa), fin da piccola ha nutrito una forte passione per il canto e per l’arte in generale, nel 2007 ha interpretato Suor Rosa nel musical Il Coraggio di Amare. Nel 2008 si è diplomata all’Accademia di Spettacolo Star Rose.

Il matrimonio di Suor Cristina con LUI, momento divino

Una vita piena di successi, Suor Cristina si è goduta ogni singolo attimo, ogni singola sfumatura che la vita le ha offerto. Nel 2012 ha esordito televisivamente durante la trasmissione del programma Dizionario dei sentimenti, l’anno successivo vince il concorso canoro religioso Good News Festival.

Suor Cristina è una persona molto amata, specie sui social. Possiamo tranquillamente affermare che è una vera influencer di pace e di bontà e vanta 23.1 K di fan. La sua vita è stata dedicata interamente al bene, all’aiutare il prossimo e a scovare la bellezza delle piccole cose anche quando tutto sembrava cupo e senza luce.

Di pari passo all’interesse per la musica, la piccola Cristina ha coltivato la passione per la fede. Questa vocazione si è manifestata nel tempo e la ragazza ha saputo cogliere quello che di bello le offriva la vita. L’8 settembre è una data importantissima per Suor Cristina in quanto segna la volontà di essere sposata con Dio, infatti in questa primissima occasione ha preso i voti per poi riconfermarli nel 2014.