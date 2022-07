La risposta di Francesco Totti a Chanel spiazza le attese, mentre Ilary torna nostalgica nel loro posto del cuore: in un’estate atipica fatta di silenzi si spera nel lieto fine.

Mentre la conduttrice Ilary Blasi torna in Italia e si affaccia pubblicamente in quel di Sabaudia senza Francesco Totti, mostrando alcuni attimi di “nostalgica” leggerezza in spiaggia – e sottolineando una permanenza estiva mai così atipica – la risposta dell’ex capitano dell’A.S. Roma, nel frattempo, diventa sempre più palese.

Dopo un lungo silenzio stampa, in seguito all’annuncio della loro separazione e l’altrettanto prolungata permanenza della showgirl romana in Tanzania con i loro tre figli, entrambi si ritrovano oggi a dover confrontarsi – giorno dopo giorno – con l’insorgere di sempre più amplificati e scomodi pettegolezzi.

Le ipotesi di “una coppia aperta“, durante le già citate trasferte a Milano della Blasi, avrebbero difatti scatenato il primo terremoto propagandosi in rete. Al contempo anche le ragioni che avrebbero spinto Chanel a pubblicare un video-frecciatina su Tik Tok divenuto virale – durante il loro ritorno nella Capitale – avrebbe portato a un’ulteriore rivelazione proprio in queste ore.

Francesco Totti ci ripensa? La risposta a Chanel è sprezzante: Ilary “nostalgica” a Sabaudia

Mentre il conduttore Alvin sembra aver preso definitivamente le distanze dai retroscena che avrebbero avvicinato la sua figura a un potenziale flirt con Ilary, in queste ore, in riferimento allo svolgersi dell’ultima stagione de “L’Isola Dei Famosi”, cinque giorni fa l’ex Capitano è stato anch’esso protagonista di uno “show disarmante“. E che sembra andare avanti, in un crescendo di omissioni, da ormai due inesorabili settimane.

Entrambi gli ex esponenti della “Royal Couple” sembrano aver preferito fingere che nulla sia accaduto. Specialmente sui loro rispetti profili Instagram. Ma cosa accade nella realtà?

Mantenere “la discrezione” è probabilmente “una scelta saggia“, stando almeno al parere di amici comuni apparsi tra la moltitudine di commenti in rete sulla vigente e disastrosa situazione amorosa.

Così, mentre Francesco – sorridente – pubblica le sue proposte in linea con il rispetto dell’ambiente, riguardati le nuove vetture elettriche sponsorizzate dalla linea Volkswagen, Chanel sembra voler fare i conti con il silenzio forzato che vige autorevole tra l’ex coppia di lunga data. Il silenzio è infine calato del tutto, infatti, anche sulle indiscrezioni che avevano reso partecipe quella che sarebbe ormai “l’ufficiale nuova fiamma” di Totti, Noemi Bocchi.

La bionda trentaquatrenne – amante del padel e sfegata tifosa giallorossa – sembra anch’essa essere sparita dall’attenzione mediatica. Che Ilary e Totti ci stiano ripensando? Sabaudia lascia ben sperare. Le ipotesi, nel frattempo, continuano a inondare la rete. E vedono inevitabilmente fermentare un briciolo di romantica speranza.