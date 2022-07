Un Posto al Sole, salta fuori un copione di una puntata di settembre 2023. Lo spoiler fa il giro del web nel giro di pochissime ore

In questo periodo la famiglia Giordano è assoluta protagonista della soap opera napoletana che va in onda ogni sera su Rai Tre. Dopo che Eugenio Nicotera è riuscito a far arrestare un boss molto pericoloso della camorra, la sua famiglia è finita nel mirino.

Raffaele ha cominciato a subire delle minacce da alcuni camorristi e, ricordando quello che è accaduto alla sua povera moglie Rita tanti anni fa, si è ritrovato a cedere per un periodo tenendo così il segreto. Adesso che tutti lo sanno, però, Eugenio sta cercando di fare qualcosa per contrastare le minacce di queste persone.

Un Posto al Sole: il copione di settembre parla chiaro

Un copione spuntato sui social negli ultimi giorni, ci rivela che a settembre il matrimonio di Eugenio e Viola sarà fortemente in crisi. Infatti i due vedranno il loro amore andare sempre di più alla deriva.

Raffaele, sentendosi in colpa perché è iniziato tutto con la sua bugia, sarà molto preoccupato per il matrimonio di Eugenio e di Viola e chiederà a Diego di stare vicino alla sorella. Raffaele non sa più cosa fare ed è convinto che, ricevere dei consigli dal fratello maggiore, possa aiutare Viola a ritrovare la serenità con il marito Eugenio.

Insomma la famiglia Giordano sta per vivere dei momenti molto difficili. Anche Ornella e Raffaele, per via di Elvira, affronteranno una brutta crisi di coppia.