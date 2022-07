Trikini: quando la moda beach wear diventa ipocrita

Ogni estate spuntano costumi e mode beach wear sempre diversi; alcuni modelli, però, sono intramontabili e una volta che prendono piede, difficilmente, scompaiono del tutto.

Uno tra i tanti è il trikini, un due pezzi particolare, perché effettivamente unito da un dettaglio più o meno evidente. Non è un costume intero, ma non è neanche un bikini classico: è un modello a sé con una sua dignità.

Questa tipologia di indumento per il mare, senza ombra di dubbio, conferisce subito un’aria sbarazzina e femminile. Di certo da evitare come la peste i primi giorni di esposizione al sole, se non si vuole ottenere una abbronzatura a zone, ma sicuramente molto carino per le feste in piscina, per gli aperitivi al tramonto in spiaggia o per una vacanza in estate inoltrata, quando la pelle si è già scurita.

Un post sul trikini genera non poche polemiche. L’ipocrisia sul finto due pezzi e la sua storia

Ma siamo sicuri che il trikini sia così diverso dal bikini? Se i due pezzi sono collegati l’uno all’altro, allora si è una poco di buono, mentre se sono nettamente staccati, convenzionalmente va bene?

Un discorso piuttosto ipocrita, che potrebbe risalire alle norme del buon costume di alcuni decenni fa.

Nel 1948, ad esempio, si poteva indossare solo il costume intero, altrimenti si rischiava una multa. Molte sarte, quindi, ebbero l’idea di cucire sul davanti un lembo di stoffa che collegasse il reggiseno allo slip. Spesso era difficile capire di spalle se una donna avesse l’uno o l’altro modello.

Ma le polemiche sul trikini, purtroppo, non si fermano agli anni ’50. Risale a poco tempo fa, infatti, la storia di un post social che ha fatto molto discutere; una donna entra in un negozio per comprare un costume alla figlia di cinque anni e ha da ridire.

“La commessa che voleva convincermi a comprare il trikini per Rachele (la bambina) si è beccata la mia risposta: Ha una vita intera per vestirsi da t***a” ha scritto nel suo sfogo.

Ovviamente, dopo una tale affermazione molti utenti si sono scatenati con commenti e dissenso “Ma se quelle in trikini so troie, quelle in topless che sono? E quelle in topless e perizoma” ha scritto sconcertata una ragazza.